Importancia de la evaluación

Pregunta

Buen día doctor. Este año apenas comienza y quiero atreverme a lucir mejor por dentro y por fuera, pero necesito saber qué tan arriesgada es una cirugía bariátrica, pues por mi sobrepeso, sé que eso es lo que manda mi obesidad. Espero su respuesta.

Respuesta

Buen día. Realmente es así, el inicio de un nuevo año nos lleva a trazarnos metas y en los últimos tiempos, lucir una bonita imagen es una de ellas. Ahora bien, no debe apostar a ello por la belleza solamente. Tiene que tener en primer lugar que para verse como quiere tiene que tener salud interior y eso es lo que debe perseguir.

La bariátrica, como toda cirugía, por simple que sea, implica un riesgo. Sin embargo, cuando esta cirugía la realiza un cirujano capacitado y consciente de lo que está haciendo, son muy mínimos. Me explico, es ese experto el que le dirá antes de entrarla a un quirófano, si usted está apta para ese tipo de cirugía o no.

No todas las personas son candidatas a ellas, y por ahí es que hay que comenzar. Una evaluación exhaustiva es la que le informará a ese cirujano sobre si usted puede o no optar por una bariátrica. Así que su primer paso es ponerse en manos expertas. Cuando es así no hay nada que temer. Espero haberle ayudado.