¡ Ay, el frío!

MARÍA CRISTINA DE CARÍAS

Emma está nerviosa. Están anunciando una ola de frío ártico. A mi factótum no le sienta bien el frío, le empiezan a doler los huesos y se pone de mal humor. A pesar de que le he comprado varios abrigos, medias y pañoletas sigue quejándose de frío. La verdad es que el clima está fresquito. En la mañanita se siente el frío, pero a medida que pasan las horas, la temperatura se mantiene muy agradable.

Desde que llegan las seis de la tarde, mi morena cocinera, empieza a cerrar ventanas para sentarse confortablemente a ver la televisión, arrebujada en una mantita. Se enteró de que había nevado en el desierto del Sahara y también en el desierto de Gobi, esto le ha provocado más desazón. Yo le tomo el pelo diciéndole que pronto nevará en Constanza y podremos ir a esquiar en vez de viajar a Vale, Colorado que cuesta carísimo. Ella me mira de mala manera y afirma que a Constanza no irá ni de paseo y mucho menos para esquiar, además afirma que nunca aprendió a patinar, por lo que no se encaramará en esos aparatos raros que usan para deslizarse por la nieve. No quiere partirse una pierna, ¡a su edad!

Estoy de acuerdo con ella, ya no estamos para esos trotes, si llega a nevar, veremos el espectáculo por televisión, bien abrigaditas con nuestras mantitas...