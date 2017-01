Un pincel como medio de expresión

Águeda Solano

Santo Domingo

La mejor manera de vivir es teniendo como oficio aquello por lo que se siente gran pasión. Tal y como dijo el filosofo chino Confucio: “Elije un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un día de tu vida”. Ese es el caso de Wilson Eusebio, quien desde sus cinco años de edad descubrió el talento que poseía para expresarse a través del lápiz y el pincel. No es sino seis años después, cuando comienza a dar los primeros pasos que marcarían su carrera profesional.

Desde sus inicios, Eusebio ha evolucionado en su área. Proyectos artísticos, individuales y colectivos, exposiciones, performances, conferencias, talleres, intercambios culturales, entre otras actividades son las que le han permitido ampliar sus conocimientos en las artes plásticas.

No todo ha sido color de rosas

El joven artista ha recibido reconocimientos de distintas instituciones. Sin embargo, no todo ha sido bueno. Como todos los inicios, explica, para él no fue tan fácil. “¡Fue muy difícil iniciar! Cuando tenía 5 años, mis hermanos mayores dibujaban caricaturas, mis dibujos apenas se figuraban. En las clases de manualidades y educación artística también dibujaba y pintaba, pero no podía practicar mucho porque no tenía materiales, utilizaba líquido de limpiar zapatos, tinta de hojas verdes y de bija; en un campamento gané unas témperas y varios pinceles”. En ese momento comenzó a hacer comercio con lo que hacía, para así poder seguir comprando los materiales que necesitaba.

“ “El objetivo del arte es representar no la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior”. ”

Aristóteles. filósofo griego.

En medio de los tiempos difíciles que se están viviendo en la sociedad de hoy, Eusebio exhorta a los jóvenes identificar las oportunidades de salir adelante, que, según dice, se encuentran hasta en los lugares menos esperados. “Para progresar no se hace lo que es más fácil, sino lo que es correcto, sin comprometer nuestros valores”, finaliza.

INSPIRACIÓN

“Me inspira mucho la cultura, nuestra historia, los temas sociales y los valores cristianos que nos invitan a no perder el amor, la fe y esperanza en que superaremos los problemas sociales que nos amenazan”, expresa Wilson Eusebio.