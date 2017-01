Un minijardín para el interior de tu hogar

Santo Domingo

Lo puedes hacer en el balcón, la sala, área de comedor u otro lugar común en el que quieras sentir un contacto directo con la naturaleza. No ocupan mucho espacio, por lo que no importa si no tienes un gran sitio para ubicarlo.

Se trata del minijardín. Un atractivo que aporta el toque natural a la decoración del hogar.

“Este tipo de elementos es un complemento ideal para lugares con poco espacio o zonas de paso donde crearán, sin duda, un centro de atención. No es complicado hacerlo, ni exige tanto esfuerzo. Puedes empezar a crear estas composiciones personales para decorar tu hogar”, explica Francisco Javier Alonso de la Paz en el libro “Decoración con plantas de interior” (editorial Libsa, 2003).

Recomendación

Según el experto, cuando se crea un minijardín hay que tomar en cuenta que gran parte del atractivo de este elemento es la combinación del grupo de plantas que van creciendo en un recipiente poco habitual.

CÓMO HACERLO

Si decides hacer un minijardín es importante, según Alonso de la Paz, que selecciones recipientes con un fondo no muy profundo, con superficie suficiente para plantar distintas variedades como por ejemplo, hoja de la sangre o hipoeste (Hipoestes sanguinolenta), pilea (Pilea spruceana) y fitonias.

Al contrario que las macetas, recuerda, estos recipientes que utilices carecerán de orificios de drenaje. Pero, gracias a la co-rrecta disposición de las diferentes capas de tierra, se evitará el encharcamiento, lo que favorece el drenaje adecuado.

Por eso, “en el fondo hay que extender una capa de grava, luego una de turba y por último el compost (abono orgánico)”, dice.