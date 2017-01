Xiomarita Péprez

Tenía como cinco meses que no iba al Bar de los Espejos, porque estuve en los Estados Unidos por dos meses y luego me concentré en algunos proyectos por terminar y aún no terminan. Tuve una pasividad increíble en lo que a baile se refiere. Desde que llegué solo fui a bailar una vez con Esencia Bonyé, en Hard Rock Café; a Parqueson caí el domingo próximo pasado y este domingo que pasó me dirigí al Bar de los Espejos; me hacía falta darme una vueltecita, pero lo primero que hice fue llamar a Yeimy Mercedes, no tan temprano, para reservar. Quería ver a Sonia Cabral, la Reina del Son, la que no se cansa de trabajar, la mujer que hace empatía con todo el mundo, la que canta y encanta. Esa es la Sonia que cuando está en tarima se entrega en cuerpo y alma, la que valora el género que se ha apoderado de nuestro país. Me regaló un disco compacto con 16 canciones, la escuché el lunes en la noche y me deleité. Incluye “el ciego”, “Pa’ la calle me voy”, “Yo no soy loca”, “Los soneros”, “Tuya más que tuya”, “coge lo que Dios te da”, “Mi amigo sonero”, “Tu retrato”, “Negro ven”, “El regreso del son”, “Tu nuevo querer”, “Se alocó”, “Vuelve a mí”, “La noche”, “Homenaje a Bartolito” y el que me mata “Rosa de Francia”. Esa canción que encanta, me fascina, la vivo, me recuerda a mi madre, también a Mario Báez Asunción, “El hijo de Lidia”, productor de Danzones Populares, un programa famoso en Onda Musical, que se escuchaba todos los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana. La interpretación de Barbarito Diez es danzón, orquestado, principalmente, con instrumentos de cuerdas y Sonia Cabral inicia con un danzón, aunque su grupo musical no tiene los instrumentos de cuerdas que acompañan a este género de salón. Luego hay un “desenlace sonero”, cuyos bailadores se la lucen por los movimientos más rápidos. Sonia te queremos, te seguimos, te aclamamos, eres un ser humano que irradia musicalidad, siempre estás presente en nuestros corazones. Que Dios derrame muchas bendiciones para que puedas seguir llevando tu son, como dices, “a otro nivel”, con los Científicos del Son.