Juan F. Puello Herrera

“El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado; así que el Hijo del hombre es señor también del sábado”. Jesús vino a liberarnos de todas las cargas sofocantes que tradicionalmente quieren imponernos. La ley no es yugo, sino liberación; no es imposición, sino don. La sola presencia de Jesús entre nosotros permite apreciar en toda su extensión la identidad y destino de Él como enviado del Padre.