La importancia de saber autoaconsejarnos

Marta Quéliz

Los consejos que a veces nos damos nosotros mismos son los más acertados. Ante una situación de duda, de dilema, de dolor, de tristeza y hasta de desamor buscamos la opinión de un tercero a quien no siempre decimos toda la verdad o si la decimos tal vez no sabemos expresar lo que realmente tenemos. Son esas simplezas las que hacen que el consejo o la orientación que nos brindan no sean los más oportunos. Es ahí donde toma peso mi percepción de que nuestra opinión es la que debe contar. Claro, hay situaciones que, por su magnitud ameritan no solo consultar a un familiar o amigo sobre lo que nos pasa, sino que hay que recurrir a un especialista que nos ayude a salir a flote. Hay que prestarle atención al corazón, pero sabiendo que éste a veces es engañado por la razón. Hay que seguir los instintos del inexistente sexto sentido, pero teniendo claro que éstos los manejamos a nuestra conveniencia. Hay que creer en nuestra convicción, pero conociendo que cada quien tiene la suya... En fin, el ser humano se complica la vida buscando respuesta a unos problemas que, en ocasiones llegan a magnificarse sencillamente porque la mente lo domina todo. ¡Vamos a atrevarnos a creer en nosostros mismos! Date el mejor consejo, pero comenzando por saber que el ideal es el que no perturba tu paz, el que te hace sentir como si vivieras en una ciudad fabulosa donde las dudas no tienen albergue, y donde la traición es el alimento que te impulsa a creer cada vez más, solo en ti. Sí, te hace vivir en un lugar donde los problemas son momentáneos porque la capacidad de los mortales supera por mucho la intensidad de cualquier situación. Ese buen consejo que te das en el momento oportuno y con los resultados buscados te permite habitar en un territorio donde no importa el duelo por el que estés pasando tus voluntades no desmayan. Al contrario, es la oportunidad que tienes para fortalecerte y seguir hacia delante. Esa decisión tomada por ti es la que te ayudará siempre a enfretar y afrontar lo que sea que se te presente en la vida porque al fin y al cabo eres la persona más interesada en sentirte bien. El año apenas comienza, decide ser feliz y aprende a darte el mejor consejo, aún los demás crean que es un error.