Coralis Orbe

coralis.orbe@listindiario.com

Santo Domingo

No son heterosexuales, homosexuales ni bisexuales. Tampoco pasaron por un momento difícil en sus vidas de pareja ni tuvieron desilusiones o desaciertos en el amor. Viven sin sexo porque no les apetece, no porque lo han visto como una opción. Son asexuales. Personas que llevan una vida común y corriente, pero con la particularidad de no sentir atracción hacia otra persona.

Para quienes disfrutan de la conexión con otro cuerpo puede resultar imposible o, quizá, ni siquiera pase por sus cabezas no tener sexo. Pero la asexualidad no es una opción, coinciden los sexólogos Fidel Valera y Virginia Pérez Ruiz.

“Desde el punto de vista teórico, algunos estudios consideran que la asexualidad es una orientación más del ser humano, mientras que otros coinciden que esto se desarrolla por un acontecimiento traumático de su vida en la sexualidad, pero, en definitiva, los asexuales no toman la opción de serlos”, asegura Pérez Ruiz.

La asexualidad no quita felicidad

¿Se puede vivir sin tener sexo? Esta es una pregunta que si se hace en un grupo de personas sexualmente activas desata controversias. Es posible que todos respondan al mismo tiempo y pongan en duda que puedan llevar una vida libre de relaciones sexuales.

Sin embargo, para quienes son asexuales, la jocosidad no formará parte de una respuesta ante la pregunta planteada.

“Es completamente posible (vivir sin sexo). Ya sea como una elección -como los que optan por el celibato o la castidad- así como no sentirse atraído sexualmente hacia nadie, que es el caso de los asexuales”, explica Fidel Valera, terapista sexual y de parejas en el Instituto de Sexualidad Humana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Después de ahí, dice el experto, la vida de un asexual transcurre de manera normal.

Pero, es posible que quienes han optado por el celibato o la abstinencia se enamoren sin interesarles el acto sexual y cuando llegan a tener una relación formal lo hacen por complacer a su pareja, no porque sientan el deseo de hacerlo, recuerda la tambié terapeuta sexual Virginia Pérez Ruiz, del centro psicológico Terapia Boutique.

Los asexules se sienten saludables y aceptan la disminución del deseo como una de las diferentes formas de identidad sexual, expresa Walter Hugo Ghedin en su libro “Sexo y sexualidad: Hacia dónde vamos” (ediciones Lea 2014).

Pareja asexual

El sexo constituye un aspecto importante en la vida de pareja. Pero cuando se habla de asexualidad la historia es diferente.

Según Valera: “Es una relación que se basa en el amor, compañía y respeto. Si esta relación alcanza profunda intimidad para ambos puede llegar hasta la relación sexual”.

Autocomplacerse

A pesar de no sentir atracción sexual por una persona, el asexual puede recurrir a la masturbación.

“No hay contradicción en usar la masturbación como gratificación, y a la vez no sentir atracción sexual hacia otra persona. Aunque la palabra indique no tener una sexualidad, en realidad puede considerarse como un espectro. Abarca desde ninguna actividad sexual hasta la posibilidad de tenerla con su pareja si las condiciones de intimidad y amor son muy profundas (estos últimos se citan en la literatura como ‘grises’)”, explica el sexólogo.

Sin embargo, señala Pérez Ruiz, algunos teóricos refieren que en ocasiones la masturbación no debería existir en las personas asexuadas, ya que no debe salir de ese ser humano ninguna necesidad hacia la estimulación al placer.

“Mientras que otros expresan”, dice la experta, “que si estos acuden a la masturbación no es necesariamente en busca de lo sexual sino como un mecanismo de relajación ya sea por estrés o ansiedad”.

Datos

Estadísticas. Los asexuales en el mundo están contabilizados. Según la sexóloga Virginia Pérez Ruiz, existen varios estudios en los que se refleja que de cada 100 personas hay una asexual, mientras que otros refieren que el tres por ciento de la población mundial es asexual. “Aunque es un estudio complejo, los resultados pueden variar de acuerdo a la población estudiada”, agrega.

En cambio, el sexólogo Fidel Valera dice que las estadísticas que reportan estudios en otras naciones arrojan porcentajes que van desde 1%, 5% hasta 10%. En países como España y Estados Unidos hay grupos organizados de asexuales.