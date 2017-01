“Aquí estoy, Señor...”

Maruchi R. De Elmúdesi

melmudesi@hotmail.com

“... Para hacer tu voluntad”. En este nuevo Año Litúrgico quiero hacer nuevos propósitos, un cambio en mi vida, retomar lo bueno, desechar lo malo. Tratar de hacer el bien siempre. Querer hacer tu voluntad, a pesar de todos los obstáculos que se me presenten.

¿Y qué es lo que vemos? Se ha abierto la caja de Pandora. Se han escapado los males. Y no queremos darnos cuenta. Nos hacemos los ciegos. Porque no queremos ver. Porque duele. No nos gusta ver la verdad cuando nos pisa los talones. No puede ser que todos tengamos cola para que nos pisen. ¿Por eso callamos? O es que tenemos miedo de perder nuestros privilegios, aun en contra de la mayoría del pobre y sufrido pueblo dominicano.

¿Por qué seremos tan poco solidarios con los demás? ¿Por qué no hacemos nada para remediar el mal que hemos causado con nuestra apatía y conformismo, o falta de compromiso o de responsabilidad como hijos de Dios y hermanos de todos los hombres?

¡Qué difícil es hacer tu voluntad, Señor!

¿Qué quieres de mí, aquí y ahora?

Lo primero que me viene a la mente es luchar contra la violencia que nos azota por doquier, fomentando la paz en medio de todo lo que me rodea. Mi familia, mis amigos, mis familiares, en mi trabajo, en mi ambiente, en fin, la paz que trajo Jesús cuando vino a nosotros, y que no hemos luchado por transmitirla a los demás.

Estamos tratando de adecentar la justicia, pero nos falta mucho por hacer. Si los jueces son producto de familias funcionales, integrales, con un claro concepto del bien y del mal, responsables del respeto ajeno y de la justicia, se pudiera comenzar el año con buen pie. Si son “mercaderes del templo”, es inútil siquiera intentarlo.

¿Serán los nuevos jueces hijos de familias funcionales e integrales, con un sentido correcto de la justicia, aun en contra de sus propios intereses?

Si todos ponemos de nuestra parte y luchamos contra la corrupción desde nuestro propio “hábitat”, desde nuestros puestos de trabajo, de una manera continua, pudiéramos verdaderamente cambiar nuestra sociedad, la que ha sido permeada con tanta permisividad, con tanto “laissez faire”. Y es que es tan difícil llegar arriba por el propio esfuerzo, a las buenas, con honradez y lealtad, que nos hacemos de la vista gorda frente a todo aquello que nos pudiera impedir llegar a la meta, no importa cómo sea, ni arrastrando a quién. Nos llevamos todo por delante, porque solamente lo que vemos es nuestro propio interés, y nuestra “superación”.

¡Qué poco sentido del “bien común” tenemos!

Nos hemos apartado de la voluntad de Dios, y hemos decidido guiarnos por nuestro propio interés. Vamos, pues, en este nuevo año, a hacer el propósito de construir un país nuevo, donde al mal se le llame mal y al bien se le diga bien. Vamos a dejar de mentirnos a nosotros mismos, y permitir que el Señor nos abra los ojos y los oídos y nos dé la fuerza para denunciar las injusticias, y anunciar que el Reino de Dios ha llegado a nosotros, a nuestras familias a nuestra sociedad, para que eduquemos en el amor, la justicia y la paz. Amén.