Luguelín Santos, un atleta de corazón solidario

Bernadette Sánchez

Especial para LD

Santo Domingo

El medallista olímpico Luguelín Santos, que en la actualidad reside en Puerto Rico, se solidariza con las nobles causas. Esto no es de extrañarse, pues a través de la fundación Funlusa, la cual creó y lleva su nombre, ayuda a niños y jóvenes que carecen de recursos para formarse como atletas.

Una vez más muestra su solidaridad al unirse a la lucha contra el cáncer, ya que será la imagen de la campaña de concienciación “Podemos trabajar en la prevención” de la Liga Dominicana Contra el Cáncer Inc.

Esta campaña se iniciará en el Día Mundial Contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero de cada año, y se extenderá hasta el día 28 de ese mes. Su objetivo es fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta enfermedad. Así fue establecido por la OMS, el Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), organización de la cual es miembro.

Mensajes y acciones de la campaña

En esta oportunidad la Liga Contra el Cáncer trabajará su campaña apegada a uno de los temas claves propuestos por la UICC, “tomar decisiones de vida saludable”, y conocedores de que el deporte está muy relacionado a la salud, esta institución decide utilizar la imagen de una figura deportiva que, además de llevar su mensaje de prevención, conecte con la gente.

Es así como selecciona a Luguelín Santos, quien en esta campaña de concienciación promueve hábitos de vida saludables como practicar deportes, llevar una alimentación sana, y evitar el consumo del tabaco y alcohol, medidas que reducen los factores de riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades.

Aquí veremos a un Luguelín más maduro, con el pelo un poco largo y una sonrisa que demuestra la humildad que le caracteriza, siendo los medios de comunicación los principales difusores de su imagen. De igual manera, la institución tiene planes de realizar un ciclo de charlas sobre prevención en colegios y escuelas, donde se tocarán temas como el consumo del tabaco, y cómo esta práctica afecta la salud. Aquí se distribuirá material educativo, el cual también llegará a plazas comerciales y supermercados.

Encuentro con el atleta

La Liga Contra el Cáncer contactó a Luguelín y a su mánager, José Rubio, y fue una sorpresa la pronta respuesta. Es así como la tesorera de la entidad, Ivanovna Varela, y una servidora acudimos al encuentro pautado en la pista de atletismo de la Base Aérea de San Isidro, donde entrena el velocista cuando está en el país.

Luguelín nos recibió con esa carismática sonrisa que le caracteriza, le acompañaban sus hermanos Juander y Adordis, dos jóvenes simpáticos que comparten la misma pasión por el atletismo de su hermano. Ambos viven con él en la Isla del Encanto, Puerto Rico, donde están actualmente entrenando.

Contento de colaborar y orientar a la gente

El entrenador de Luguelín Santos, José Rubio, expresó que para él es una satisfacción que el atleta se una a la campaña de la Liga Dominicana Contra el Cáncer (LDCC).

Al referirse al trabajo que ha realizado entrenando al joven atleta, dijo: “Es un sueño hecho realidad, un orgullo y honor guiar la carrera de Luguelín”.

Bajo un cielo azul y una temperatura bastante calurosa se realizaron las fotos de la campaña. A pesar de que el trabajo se extendió y de que el atleta tenía que practicar, en todo momento se mostró muy receptivo.

Aprovechando la oportunidad, Luguelín concedió una exclusiva para este artículo:

Según leímos en tu biografía, en el año 2002 empezaste a practicar deporte por recomendaciones de tu prima Celia Aquino, ¿esto tuvo algo que ver en tu formación como atleta?

Hasta ese momento no sabía que existía el deporte, no sabía que ella practicaba atletismo, después empecé a interesarme y del 2002 a 2005 comencé a ir al play de Bayaguana a practicar.

Sabemos que vienes de una familia muy humilde, ¿alguna vez esto fue un obstáculo para iniciar tu carrera?

Al contrario, fue una motivación para ayudar a mi familia a salir adelante y para que muchos jóvenes tomen mi ejemplo; si yo puedo, ellos también pueden.

¿Quiénes te impulsaron y motivaron a salir adelante?

Mi familia y mis amigos fueron mi mayor motivación y apoyo. Ellos creyeron en mí.

¿En algún momento encontraste personas que no creyeron en ti?

Cuando salía a correr en Bayaguana las personas me decían que dejara de correr, que iba a rebajar y que estaba perdiendo mi tiempo (lo dice de manera jocosa, y en sus palabras no se muestra ni una pizca de resentimiento).

En el 2010 ganaste tu primera medalla de oro, ¿qué significó esto para ti?

Fue súper emocionante. Ahí empezó mi atletismo de verdad, ya que el mundo me conoció. Esa medalla me hizo pasar a otro nivel. Hasta mi situación económica cambió.

¿Qué es lo más gratificante y lo más duro de tu carrera?

Poder ir a una competencia y estar en la final. La emoción que uno tiene cuando está en la pista te hace ver que vale la pena trabajar años y años, porque luego puedes ver los frutos. Y lo más duro es estar lejos de mi familia.

¿Qué no estarías dispuesto a sacrificar por tu carrera?

Mis estudios (responde sin vacilar). Estoy estudiando tecnología deportiva en la Universidad Interamericana de San Germán, en Puerto Rico, gracias a una beca que me otorgaron. Primero hice dos años en la escuela de la universidad. Me fui a Puerto Rico en el 2011 y concluiré mis estudios en mayo de 2017.

¿Cómo fue tu acogida en Puerto Rico?

Allá es totalmente diferente a aquí. Sentí una gran acogida. Sufrí una lesión y pusieron su cuerpo médico a mi disposición para mi pronta recuperación.

¿Cómo te proyectas en cinco años?

Me proyecto trabajando duro para dar lo mejor de mí y continuar apoyando a mi familia.

¿Qué sientes al poder ayudar a tantos niños y jóvenes a través de tu fundación?

Me siento contento de poder ayudar a niños y jóvenes. Yo no tuve facilidades y no quiero que ellos pasen por lo que yo pasé.

¿Qué representa para ti haber sido escogido por la Liga Dominicana Contra el Cáncer, Inc., para que seas la imagen de su campaña de prevención?

Me sentí muy agradecido de ser elegido y poder orientar a la gente. Conozco personas que han sufrido cáncer, por ejemplo, cáncer de seno y me siento motivado a colaborar.

Finalmente, ¿qué mensaje le darías a la juventud dominicana?

Nunca se rindan por sus sueños, lo que quieras lo puedes lograr.

Carrera olímpica

Que Luguelín haya tenido la oportunidad de correr en las pistas de atletismo internacionales no fue cuestión de suerte. Se puede decir que el año 2008 fue decisivo para su carrera olímpica, ya que fue descubierto por su entrenador, José Rubio, quien cuenta que al verlo correr por primera vez dijo: “Ese muchacho tiene talento”, y lo puso bajo su dirección. Para ese entonces Luguelín tenía 14 años de edad.

Pero fue en el año 2010 que la carrera deportiva de Luguelín despegó a escala internacional, obteniendo sus primeras medallas de plata y bronce en el Campeonato Centroamericano y del Caribe categoría Junior. En este mismo año se llevó no una, sino dos medallas de oro, en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur, una experiencia que describe como “emocionante” y, como él mismo dijo en la entrevista, empezó a mejorar su condición económica.

En el 2012 conquista el continente europeo y trae a República Dominicana una medalla de oro tras su participación en el Campeonato Mundial Junior de Barcelona. En ese mismo año obtiene medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Luguelín ha corrido en varias pistas internacionales.

En el 2013 el joven atleta se presentó por primera vez en el Campeonato del Mundo celebrado en Moscú, donde llegó en tercer lugar. En el 2015 toma un nuevo impulso y gana medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto.

Luguelín representa la imagen de todos los niños y jóvenes que tienen un sueño, pero no tienen la oportunidad de cumplirlo. Rompió las barreras de la pobreza, el descreimiento de la gente y la falta de oportunidades. Su determinación le dio a República Dominicana medallas de oro, plata y bronce.

SOBRE EL CÁNCER

Estadísticas

ï Los cánceres más mortíferos son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama.

ï Se estima que cerca de un 30 por ciento de las muertes se deben a cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: sobrepeso, poca ingesta de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y alcohol.

ï Fumar es el factor de riesgo más importante y la causa del 22 por ciento de las muertes mundiales por cáncer y el 71 por ciento por cáncer de pulmón.

Según estadísticas de cáncer del Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter, durante el año 2015 se diagnosticaron en el centro 2,303 casos de cáncer, siendo los de mayor incidencia mama (518), próstata (313) y cérvico uterino (299).

Dichas estadísticas reposan en el volumen número 12 del Registro Hospitalario de Tumores del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter, el único registro que existe en el país y el cual sirve como marco de referencia para conocer un poco más de cerca la realidad de esta enfermedad.