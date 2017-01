Injerto para el rejuvenecimiento de rostro y manos

Coralis Orbe

coralis.orbe@listindiario.com

Santo Domingo

Los avances en la medicina estética han llevado a desarrollar procesos menos dolorosos e invasivos para los pacientes que buscan mejorar su aspecto físico y retrasar el envejecimiento.

Actualmente, según el doctor Martín Robles Mejía, un método que se ha popularizado es el de los injertos de grasa para rejuvenecer partes del rostro y las manos de hombres y mujeres.

“Este tema ha tomado mucho puesto en los congresos internacionales en los últimos siete años, y en el país es una técnica prácticamente nueva”, asegura el especialista en cirugía plástica y reconstructiva.

¿En qué consiste esta técnica? Robles Mejía explica que para los rellenos al paciente se le succiona grasa de otras partes del cuerpo, siendo las más utilizadas el área abdominal, las piernas, los muslos y la espalda.

De estas partes, asegura, se puede extraer un tejido adiposo -que es el graso- rico en células madre.

A quienes se les hace una succión de grasa, indica, no se les provoca alteraciones en el cuerpo.

Es decir, no hay ningún efecto visual porque solo se extrae de 50 a 60 cc para inyectar en áreas como el surco nasogeniano y las manos, aunque, la cantidad que se succiona dependerá de la necesidad o gravedad del caso.

El especialista detalla que si los pacientes se someten a un proceso de liposucción para mejorar su figura, también pueden inyectarse la grasa, incluso después de esta cirugía.

“En caso de que el paciente no quiera inyectarse inmediatamente después de una liposucción grande, puede esperar unos meses para hacerlo. El injerto es un proceso que no dura mucho tiempo y en el que se le pone al paciente anestesia local, por lo que no se siente nada”, agrega el galeno.

Un proceso de salud y belleza

A diferencia de otros procesos de relleno para el rostro, el injerto de grasa tiene mejores beneficios y perdura más en el tiempo, asegura el cirujano plástico y reconstructivo Martín Robles Mejía.

De acuerdo con el galeno, como esta grasa es rica en células madre contiene propiedades que dejan un buen efecto en los tejidos humanos.

“La grasa que se injerta promueve un efecto antiinflamatorio en los tejidos. Hay enfermedades de la piel que mejoran gracias a este proceso”, insiste el especialista.

Además, como es un proceso ambulatorio, el efecto es inmediato y el paciente puede comer de todo.

Pero, a pesar de las cualidades del injerto, el paciente debe tener claro ciertos puntos importantes. Robles Mejía los explica:

Edad. Estamos en una época en la que sin importar la edad muchos recurren a procesos quirúrgicos para mejorar su aspecto físico. En cuanto al injerto, el paciente debe saber que este no se pone porque sí, “y si se hace no se está solucionando ningún problema. Lo ideal es hacerlo en pacientes que presenten señales de envejecimiento antes de tiempo”.

Estas señales se pueden presentar en pacientes de 30 a 40 años.

Si el injerto es para las manos, regularmente se hace en pacientes con más de 50 años, que ya han alcanzado una etapa de envejecimiento notable.

¿En qué partes de la cara se utiliza el injerto? En el surco nasogeniano es donde más se aplica porque es la expresión más fuerte en el rostro del paciente. A veces se usa en la mandíbula para dar contornos y debajo de los labios.

También, en la piel del párpado inferior.

Detalles del proceso. La famosa expresión: “El que quiera moños bonitos que aguante jalones” no se aplica para el injerto de grasa, ya que, según Robles Mejía, para el proceso se utilizan cánulas pequeñas para no maltratar ninguno de los tejidos internos ni cortar vasos.

“Cuando se inyecta también se agrede al organismo y se maltratan tejidos internos, por eso las cánulas son especiales, no cortan y tienen un orificio único para que la grasa pase. Dependiendo del área en la que se vaya a hacer el injerto, se seleccionará la cánula adecuada”.

En las manos. En este caso se utiliza el injerto cuando la piel se va haciendo más fina. Con este proceso se logra una reposición volumétrica porque se devuelve el tejido perdido.

Cuidados. “El paciente se puede ir a casa el mismo día porque no se afecta ninguna estructura interna, por eso no hay un cuidado en específico que se deba tener. Lo único que se pide al paciente es que no tome sol, porque puede mancharse la piel”.

En el área inyectada quizá el paciente pueda tener algún moretón, pero en una semana o menos esa señal desaparece.

En las manos se pone un vendaje para comprimir un poco y disminuir la inflamación posterior. Además, se les indica a los pacientes que en las primeras 24 o 48 horas mantengan los brazos un poco elevados y eviten movimientos para retrasar el proceso inflamatorio o disminuirlo.

“Después de los tres días puede llevar una vida normal”.