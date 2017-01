Mi madre y su Dios

Alicia Estévez

Doña Mercedes de León viuda Estévez acostumbra a orar y hacer el Rosario todas las tardes. Está convencida de que ha sido su fe en Dios la que ha mantenido a sus hijos en el camino recto. Después que quedó viuda, en 1985, tras 33 años de matrimonio, esa fe la sostuvo para terminar de sacar adelante sola, a cuatro mujeres y a un varón. Lo hizo bien. Ella nunca ha tenido que visitar una cárcel ni se ha visto en el duro trance de renegar de los de su estirpe.

Y esa fe que profesa, y que me transmitió a mí y a mis hermanos, estuvo a prueba el año pasado. Tras un diagnóstico difícil, fue sometida a una cirugía mayor de la cual salió tan bien que el médico no paraba de repetir su asombro ante aquel postoperatorio milagroso en una señora de 81 años, pues parecía acabadita de salir de un spa y no de un quirófano. Entonces, nuestra fe fue puesta, de nuevo, a prueba. Una masa extraña apareció en la misma zona en la que tuvo lugar la operación anterior. Esa vez, escribí una columna en la que conté que oraba al señor y Él me había dicho que mis cargas eran suyas. Lo que no compartí fue el milagro que recibió mi familia con esa gran carga que era la enfermedad de mi madre.

Tras la operación, los pronósticos fueron los peores. Todo dependía aún de una biopsia, pero dos especialistas coincidieron en que los indicios apuntaban a una situación grave. Entré en pánico hasta el momento en que me tocó retirar los resultados. Frente a la puerta de Patología, recordé la promesa de Dios y le dije: “Tú me prometiste que esas cargas eran tuyas”. Un minuto después, Dios me respondió.

El resultado de la biopsia fue negativo, todos los pronósticos se derrumbaron. Llamé a mi hermana Libertad y lloramos mucho. Es que saber que tu madre no está en peligro es una noticia que solo se puede celebrar con lágrimas, a menos que tu fe sea de granito. Pues cuando le conté a mi viejita querida que todo estaba bien, lanzó una carcajada y dijo: “Yo sabía que mi Dios no me iba a fallar”. Porque ese Dios es de ella, de su propiedad. ¿Sabe?

Por eso suelo decir que, como el rey Josías, que según La Biblia pudo gobernar bien siendo un niño, gracias a que siguió al pie de la letra el ejemplo de sus antepasados, yo quiero que mi fe sea tan fuerte como la de mi madre y mantenerme siendo testigo de los milagros de Dios, pese al paso de los años y contra el peor diagnóstico.