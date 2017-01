Sam

Nunca lograrás salir de donde estás a menos que sepultes el pasado. Tendrás que superarte a ti mismo para lograr tus objetivos.

Si empezaste el año de la misma manera que el anterior, no te puedo asegurar que tendrás éxitos en tus planes. Esta vida es para las personas arriesgadas y valientes. Te hablo de aquellos que son capaces de tomar decisiones por encima de las adversidades. Me refiero a aquellos que mantienen su palabra a pesar de ciertas dificultades. Que sus miedos, en vez de convertirse en obstáculos les sirven para mantener la distancia de las personas que solo cargan a sus espaldas esa energía negativa que no les permite avanzar a lo que esperan.