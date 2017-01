Cómo guardar los objetos de Navidad

Rosmery Féliz Calderón

Cuando llega la época navideña las personas se alegran y decoran su hogar. Compran el árbol navideños y los ornamentos que éste conlleva, pero cuando pasa esta festividad algunos se preguntan qué hacer con éstos para reutilizarlos al año siguiente, sin que se estropeen.

A lo que la decoradora de interiores Teresa De la Cruz responde que: “Hay que clasificar e identificar los adornos, el tipo de material, las luces, guirnaldas, cintas y hasta el árbol”.

Ya que hay algunos que son de un material más frágil que otros.

Hay que identificar los que son de cerámicas, los más frágiles y que se pueden quebrar fácilmente.

“Hay que envolver las bolas, coronas, estrellas, centros de mesas y demás adornos individualmente, en papel periódico, manila o plástico de burbujas, así se logrará proteger para luego guardarlos en una caja, ya sea de cartón o plástica”, puntualiza De la Cruz.

La decoradora recomienda que si hay algunos ornamentos que no se utilizarán en el próximo año, que no se empaque, sino que los regale; y si no funciona, que los deseche.

Enfatiza que las luces, cintas y guirnaldas, hay que enróllarlas en tubos de cartón, esto evitará que se enreden y las conservará mejor para ser utilizadas en la próxima temporada.

“Si no se tienen los tubos de cartón se puede enrollar cada uno y guardarlos en fundas plásticas por separado”, expresa la experta.

Añade que luego se empacan en cajas los artículos que ya tienes clasificados, se rótulan con un marcador para poder identificarlos.

Además dice que, dentro de las cajas se debe colocar un ‘sachet’ y dos tizas de pizarras, para controlar la humedad. Luego se conserva en un espacio de la casa donde se pueda guardar todo, colocando las cajas más pesadas debajo y la de los de artículos más endebles arriba.

“Con todo guardado, solo queda esperar unos meses para volver a disfrutar de la temporada navideña”, concluye De la Cruz.