Cócteles a la Mesa: recetas en Aldaba

Si no tienes el último número de la revista de diseño interior y decoración Aldaba, te estás perdiendo de una serie de recetas originales de cócteles! Sí. Los cócteles están siendo incluidos en Aldaba, pues así les apetece a muchas de nuestras lectoras y lectores. En esta ocasión, los cócteles fueron preparados por Patricia Minalla y Danilo Ramírez, de @CóctelesRD.Ideas. Tienes a escoger...

Curso de lengua de señas

Mañana viernes y los viernes siguientes hasta el 10 de marzo, en el Instituto Ayuda al Sordo Santa Rosa ofrecerán un curso de lengua de señas. Será en horario de 4:00 a 5:30 de la tarde. Si aún no te has inscrito y te interesa asistir, comunícate con Rosa María García, en los teléfonos (809) 531-8653 y (809) 530-3952.

Crema de día y noche

Para viajar, normalmente uno tiene que llevar dos envases de crema facial: uno para el día y otro para la noche. Descubrí que L’ Oreal tiene ahora una crema que sirve para ambas ocasiones. De manera que para quien usa esta marca de producto de belleza resulta más práctico y menos pesado en la maleta.

Desmontar y almacenar la decoración navideña

Quizás no has desmontado aún la decoración navideña pues necesitas quien te ayude. O tal vez es que no tienes dónde guardarla. Hilda Matos, de Casa en Forma, ofrece ambos servicios tanto a empresas como a residencias. Si quieres comunicarte con ella, su teléfono es el (809) 907-1121,

¿Te recetaron Lactulosa?

Si por alguna razón te recetaron Lactulosa, toma en cuenta no tomar otra medicina, al menos hasta tres horas después. Es que, según me enteré, la otra medicina no se absorbería igual de bien, ya que el producto contra el estreñimiento forma una capa en los intestinos que lo impediría. Si puedes, toma la otra medicina una hora antes de la Lactulosa. Son cosas que uno se entera sobre la marcha al conversar sobre temas de la salud.

¿Suspiros o merengues?

En Santo Domingo llamamos suspiros al dulce de claras batidas con azúcar. Pero si vas a España o a La Bombonera, en Puerto Rico, no te entenderán. Allí lo llaman merengues.