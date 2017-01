Tu identidad y los demás

Alicia Estévez

Hace un tiempo, una persona me contó que acostumbra a leer esta columna. En ese entonces, cada vez que me tocaba hacerla, no me sentía conforme con el resultado. Como el alumno frente al profesor que lo espera para que termine un examen, estaba cohibida. Descartaba la mayoría de los textos y, después que se publicaba lo que había escogido, me lucían superfluos, repetitivos o vacíos. Como los mensajes que mandan por teléfono, me reprochaba.

Mi enfoque se volvió tan crítico que boicoteaba los artículos que siempre escribí. Asumo que, en algún momento, alguien se habrá preguntado qué me pasaba. Estaba bloqueada. Fue un período poco fructífero, la verdad. Bastaron unas palabras, no de crítica sino de halago, para que me impusiera yo solita una presión absurda.

Cuánto poder solemos entregar en las manos ajenas. ¿Verdad? Sin darnos cuenta, soltamos las riendas de nuestras vidas, tan fácil. Vivimos tan necesitados de aprobación que terminamos desaprobados por la única persona cuya aceptación en realidad es imprescindible, la de nosotros mismos. No es malo que nos importe lo que piensen los demás. Ir por ahí creyendo que si me gusta a mí es suficiente, tampoco es el camino. Pero lo que digo es que, como sucedió en mi caso, a veces, tratar de llenar las expectativas externas nos paraliza, nos castra. O no recibir el reconocimiento de quienes esperamos duele tanto, en ocasiones por asuntos tan nimios, que debemos estar un poco locos todos. Por ejemplo, alguien me comentaba que ya no le da “me gusta”, en Facebook, a las fotos de una amiga común, porque ella nunca le da “me gusta” a las de ella. Se notaba muy herida cuando me comentó esto. Yo pensaba en lo importante que cada vez más resulta el reconocimiento ajeno. Y en el trueque de falsa popularidad en que se han convertido las redes.

Compramos y vendemos reconocimiento, aceptación. Yo le doy “me gusta” a quien me los da a mí, no importa si de verdad lo que esa persona publicó me parece interesante o no. Al final, entre todos formamos una gran farsa. Los “me gusta” son mentira y la amistad no es tal porque simplemente es el resultado de un intercambio. Y, sabrá Dios cuánto de embuste hay en el contenido de nuestros mensajes hechos con el propósito expreso de generar simpatía.

Debemos pensar en la pérdida de la identidad propia que todo esto conlleva. Porque cuando queremos complacer a otros, nos extraviamos de nosotros mismos y resulta difícil, al final, saber si la foto o el mensaje que publicas corresponden a la persona que eres o a la que los demás quieren que seas. O si la columna que escribes es la que harías en circunstancias idénticas si no supieras que te lee alguien que te importa.