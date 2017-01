Abusos de todas las índoles

María Antonietta Ronzino

mariamatos18@gmail.com

Parece ser que cuando el Ser Supremo decidió sacar una costilla del cuerpo de Adán y crearle una compañera para que no estuviera solo, le dio licencia a todos los hombres para hacerle lo que ellos quisieran a las mujeres. ¿Será por venganza? Por aquello del lío de la serpiente y la manzana porque se lo ha desquitado con muchas ventajas y, no es dándole 25 puñaladas, 20 tiros o una paliza de golpes visibles todos los días. No, en muchos casos las ‘muertes silenciosas’ surgen de las humillaciones, las exclusiones, el maltrato físico o verbal delante de los hijos que se hacen adultos en esa casa donde lo menos que hay es paz, por no mencionar la palabra aquella que a muchas se les ha olvidado.

Lo peor de todo esto es que, las primeras en propiciar las situaciobes tormentosas son las del mismo género. No importa si son amantes o familiares cercanos o lejanos, quienes en vez de asociarse se disgregan convirtiéndose en antagonistas, crean mil motivos fundados en muchos intereses personales que se mezclan con los odios y causan muchos males, pesar, aunque siempre con una sonrisa. No se detienen a sacarle mejor provecho a su vida.

Los medios nos informan a diario de todos los desastres, crímenes, dolores que luego la justicia terrenal condena. Sin embargo, la sociedad ante muchos casos estimula y calla, silencio que más tarde puede tener un desenlace trágico, en muchos casos.