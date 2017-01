Recobrar confianza en la Justicia de RD

Marta Quéliz

Quiero creer. Necesito sentir satisfacción cuando me entero de que por el deber cumplido se ha descubierto algún caso de corrupción, de robo, de soborno o de cualquier delito. Más que todo, me urge recobrar la credibilidad en la Justicia cuando se presenta a los culpables por determinados hechos. Estoy cansada de poner a trabajar mi cerebro armando ‘las verdaderas’ historias que hay detrás de cada caso. Es desgastante la espera de unos resultados que a fin de cuentas no son los esperados. En fin, me hastía la forma en cómo se manejan las autoridades llamadas a ejercer la captura; la investigación; el juicio y la condena de los responsables de hechos que estremecen al país. Claro, todo esto, cuando hay ‘pejes gordos’ inclucrados. Definitivamente, esta situación de incredulidad me ha llevado a trasladarme a una ciudad fabulosa donde se le da al ‘César lo que es del Cesar’ no importa que lo que se le dé sea bueno o malo. Se le da lo que se ganó. En este lugar no hay cabida para hacer conjeturas ante un hecho, pues por oculto que esté queda claro ante la población. Quien se roba un salami recibe su castigo como quien se atreve a cometer un acto de corrupción. Por supuesto, se juzga según el caso, pero el frío de las rejas es el mismo. Aquí me siento confiada. La educación ciudadana apela a los valores morales, y son pocos los hechos delictivos que se dan, pero aun así la justicia es la justicia. Se aplica en todo el sentido de la palabra. Nadie duda de las investigaciones hechas, y muchos menos de los veredictos dictados y sentencias aplicadas. La responsabilidad descansa sobre los hombros de quienes están llamados a poner el orden y a garantizar a la ciudadanía la más comprobada seguridad. Llama mi atención la seriedad con que los miembros de los organismos policiales, castrenses, así como de las instancias judiciales ejercen su trabajo caiga quién caiga. Su compromiso es con la sociedad, no con quien les ‘moja’ las manos a cambio de impunidad. Los habitantes duermen tranquilos. No desgastan sus neuronas armando un rompecabeza para hacer su propio juicio en los diferentes casos. Como en la realidad me pasa a mí y a miles de dominicanos que, desconfiados de los resultados de las diferentes investigaciones de delitos cometidos, hacemos nuestro propio juicio y nos vamos hasta los extremos, involucrando tal vez a inocentes, y liberando quizás al más perverso de los delincuentes. No quiera usted saber lo que pienso yo del caso de John Elimilio Percival Matos. Mejor me devuelvo a mi ciudad fabulosa...