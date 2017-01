Problemas de enamorados

SONIA ROMERO

Pregunta

Mi preocupación es la siguiente: soy un joven de 23 años y no he podido tener estabilidad en los noviazgos. Al principio nos queremos, ellas dicen amarme y me lo demuestran y por cualquier motivo la relación se deteriora, me odian y no me hablan. Actualmente estoy solo.

Respuesta

No resulta fácil analizar su situación, pues su pregunta carece de detalles, como situaciones que se presentaron y que generaban los conflictos. Es bueno que reflexione sobre su nivel de autoestima, comunicación en la relación, su nivel de compromiso, cómo manejaba las diferencias, ¿tenía usted detalles con ellas?, ¿llenaba usted sus necesidades insatisfechas en la relación?...

Sé cómo debe estar, pues quizás puede sentirse culpable, pero lo más importante es que se siente a reflexionar y escriba cuáles fueron los errores cometidos para que no los repita en la próxima relación.

La confianza en la pareja es uno de los grandes pilares que sustentan la relación, así como lo es la comunicación. Una sugerencia es que no se cierre a volver a amar.

Es posible que el tener todas esas relaciones que han terminado en malos términos le hagan sentir un poco frustrados, la lectura del libro aprendiendo a quererse de Walter Riso puede ayudarlo a aumentar la autoestima, confianza y seguridad en usted mismo. No sea posesivo en el amor, deje a la persona que ame, que sea ella misma. No sea controlador, si necesita ayuda profesional búsquela, para eso están los psicólogos.