Cocinas modulares en Aldaba

CARMENCHU BRUSÍLOFF

menudocb@yahoo.com

Por ser funcionales y prácticas, las cocinas modulares están siendo montadas en muchos hogares dominicanos. Según escribe el arquitecto Bolívar Soto Corso, hoy en día los materiales son tan innovadores como duraderos. Un ejemplo de una de esas novedosas cocinas puedes verla en la revista Aldaba. Te gustará.

¡No la botes! ¡Úsala!

No sé dónde ni quién me las dio, pero de buenas a primeras me encontré con varias funditas para echar basura cuando uno va en el carro. Son de Pala Pizza, que de esa forma ayuda a cuidar el medio ambiente. Un punto a su favor. A ver si quienes reciben esas fundas y manejan, las lleven en el carro y enseñen a sus hijos a tirar en ellas la basura.

500 noches para una crisis

¿Te gusta escuchar a Joaquín Sabina? Si vives en Santiago tienes la oportunidad de asistir a la proyección del concierto que el cantautor español realizó para celebrar los 15 años del lanzamiento de su disco 19 días y 500 noches. Será el viernes 13 a las 8:30 de la noche en el Patio Caribeño del Centro León. Por cierto, al día siguiente allí tendrá lugar un taller de creación de muñecas de trapo y mariquitas, una actividad para toda la familia. Será a las 3:30 de la tarde en el Taller Creativo.

Para evitar el estreñimiento

¿Sufres habitualmente de estreñimiento? Toma nota de un folleto especialmente dedicado al tema donde, entre otras cosas, indica que para evitar el estreñimiento debes comer víveres blancos a diario, vegetales y verduras, frutas, tomar mucha agua, y comer pan integral. Consulta siempre con tu médico pues en ocasiones algunos víveres o algunas frutas pueden resultar contraproducentes.

Eliminan fundas plásticas en Puerto Rico

Ya en Puerto Rico muchos comercios están eliminando las fundas plásticas para dar cumplimiento a la ley de comercio libre de bolsas plásticas: Todo establecimiento comercial estará impedido de entregar o despachar los artículos adquiridos en bolsas plásticas.

A los que todavía tienen en stock muchas de estas fundas, se les está permitiendo entregarlas. Para llevar su compra, los clientes tendrán que tener bolsas reusables. Es una forma de mejorar el medio ambiente.