Problemas que causan la falta de sueño

Coralis Orbe

coralis.orbe@listindiario.com

Santo Domingo

No dormir bien desata problemas de salud que disminuyen la calidad de vida. Luis Felipe Encarnación, otorrinolaringólogo y especialista en trastornos respiratorios del sueño, señala que esto trae como consecuencia el desarrollo de las hormonas del estrés (llamadas catecolaminas), las cuales aumentan la frecuencia cardiaca y al mismo tiempo provocan un aumento de la presión arterial.

“Es decir, que la persona cuando está durmiendo en vez de descansar se está estresando”, asegura el especialista.

La otra consecuencia va por el lado de la somnolencia, explica, que provoca que las personas quieran dormir en las horas que deberían estar plenamente despiertos. En el caso de los niños, esto les produce agitación, se tornan hiperactivos y desarrollan déficit de atención.

Mientras que a los adultos, les impide hacer su trabajo con tranquilidad. Si este es de carácter intelectual, les va a impedir hacerlo bien, y si es de seguridad como quienes laboran en el sector transporte, pueden hasta tener accidentes de tránsito graves, sobre todo si manejan vehículos con muchas personas.

“Estos son los aspectos principales de la pérdida de sueño. A largo plazo, se ha demostrado que las personas que no duermen bien tienen mayores índices de enfermedad cardiaca y cardiovascular, de enfermedad psiquiátrica de tipo ansiedad y depresión, y mayores índices de enfermedad en general, por lo que quienes duermen menos tienen más enfermedades que quienes duermen bien”, detalla el experto.

Sin poder descansar

El problema de no poder conciliar el sueño se llama insomnio y este tiene dos etapas.

Según Luis Felipe Encarnación, otorrinolaringólogo y especialista en trastornos respiratorios del sueño, una es de inicio y la otra de mantenimiento. La primera es la incapacidad que tiene una persona para quedarse dormida; y la segunda es cuando la persona puede dormir con facilidad al inicio de la noche, pero se despierta múltiples veces o antes del tiempo adecuado y no descansa completamente.

Consejos para dormir bien

Cuando a un individuo le resulta difícil dormir bien, desarrolla un índice de resistencia a la insulina, lo que le provoca diabetes; déficits de concentración, de coordinación neuromuscular, trastornos y alucinaciones que le pueden provocar convulsiones y, eventualmente, causar la muerte.

“Esto se ha visto en personas que tienen una enfermedad llamada insomnio familiar fatal, una muy rara y genética, que causa la muerte después de haber provocado diversas alteraciones en el cuerpo”, explica el otorrinolaringólogo y especialista en trastornos respiratorios del sueño, Luis Felipe Encarnación.

Si en su caso, usted tiene problemas para dormir periódicamente o constantemente lo más recomendable es que acuda a un médico para determinar el grado de su condición. Pero desde hoy, también puede practicar ciertas medidas que le ayudarán a descansar con tranquilidad.

Encarnación y el psiquiatra José Miguel Gómez ofrecen una serie de recomendaciones para lograr descansar placenteramente:

¿POR QUÉ NO SE DUERME CORRECTAMENTE?

Según Encarnación, los niños con problemas conductuales son propensos a sufrir de insomnio. Mientras que en el caso de los adultos, dice, existe un insomnio primario del que no se puede detectar una causa; y otro secundario, que se da por un suceso o una enfermedad, por ejemplo la muerte de un ser querido y la pérdida de bienes materiales. Cuando el problema para dormir es frecuente, el individuo debe recibir asistencia médica de un psiquiatra.

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Incluye una alimentación adecuada y ejercicios. No se debe comer mucho en la noche. La cena tiene que ser ligera para que el estómago no tenga ningún peso y no dificulte el descanso.

También, bebidas como el refresco, el café y el té impiden dormir bien. La cantidad de líquidos a la hora de dormir hay que limitarla porque provocan necesidad de orinar en la madrugada.

EJERCICIOS

Ejercitarse las primeras horas de la mañana es importante para el sueño porque produce una sensación de bienestar que favorece al descanso, sobre todo si se tiene una hora para hacerlo. Se recomienda que no se haga ejercicios antes de dormir, porque generan sustancias que activan el cuerpo.

HORARIO PARA ACOSTARSE

Uno de los principales aspectos para descansar el cuerpo es tener horarios regulares para ir a la cama. Quien no tiene problemas para dormir se acostará a la hora que sea y no tendrá problemas, pero quien sufre de algo como el insomnio necesita ser más disciplinado. Debe acostarse a la misma hora y levantarse también, independientemente del día que sea.

LUZ ADECUADA

Hay que tener un ambiente adecuado para dormir, colores relajantes, buen clima, cortinas oscuras, bañarse y usar ropa cómoda (no apretada ni pesada). La temperatura en el dormitorio debe estar entre 23 y 27 grados.

ELIMINAR LOS APARATOS ELECTRÓNICOS DE LA HABITACIÓN

Para poder dormir hay que soltar el mundo. Quienes sufren de insomnio no deberían tener pantallas de televisión, computadora, celulares o tabletas en la habitación porque estarán pendientes a una película o a responder correos y mensajes. En los jóvenes se da mucho este caso, porque quieren estar pendientes de todo.