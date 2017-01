Después de una infidelidad, capítulo 6

Ingrid Mora Medina

phespsicologia@hotmail.com

Fuiste firme en: “No merezco eso que me hiciste, no te voy a justificar por el hecho de que eres hombre”. Y además de esto nunca dudaste de tu valor como mujer; eso te ayudó a mantener la postura de que tu esposo sólo volvería a tu vida cuando vieras señales importante de cambios, pues no continuarían un matrimonio entre dudas, lamentos e insertidumbre.

El momento del cambio había llegado, y no sólo para él, pues tú también creciste mucho al sufrir y llorar. Fue como si renacieras, y esos sentimientos te llevaron a ver y sentir más allá de lo que antes veías y sentías, por eso esto valió la pena, y experimentaste que “a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien”.

Después de unos cinco meses sin verse, se vuelven a encontrar, fue un poco confuso, pero han dado un buen paso. Continuará.