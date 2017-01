Gwen Stefani es nueva embajadora de la belleza

Nueva York

Gwen Stefani, cantaautora tres veces ganadora del Premio Grammy, diseñadora de moda y empresaria se une a la familia Revlon como la más reciente ‘Embajadora Global de la Marca’.

Como ícono de la música, la cantante representará a la marca de belleza en campañas mundiales a partir de este año, enfocadas en el empoderador lema de Revlon con el mensaje Choose Love (Elige el Amor). Gwen, que ha inspirado a muchos a, abiertamente, darle prioridad al amor en su vida, es una verdadera influencia en los ámbitos del estilo y la belleza - así como amante del maquillaje -y ahora de Revlon- con más de 15 millones de admiradores y seguidores en redes sociales.

“Estamos encantados de que Gwen Stefani nos represente como Embajadora Global de la Marca”, manifestó Fabián García, presidente y director ejecutivo de la firma. Resaltó que Gwen es un ícono moderno: artista ganadora del Grammy, líder en tendencias, emprendedora y madre amorosa. La versatilidad de estos logros demuestra su mensaje de empoderamiento femenino, el cual resuena fuertemente entre sus admiradores de diversas generaciones.

Nacida en Fullerton, California, Gwen creció rodeada de música desde una muy temprana edad. Lanzó su carrera musical en 1986 con la banda No Doubt. A eso le siguió una carrera en la que ha obtenido varios discos de platino como solista, más recientemente en 2016 con el lanzamiento de su álbum “This is What the Truth Feels Like”. Gwen compartió su conocimiento musical, experiencia y estilo individual como mentora en la serie de competencias de NBC “The Voice”, ganadora de tres Premios Emmy, y en Febrero se reincorporará al programa en su duodécima temporada. Además de su exitosa carrera musical, Gwen también es ampliamente reconocida como una exitosa diseñadora de modas y empresaria, habiendo creado sus muy apreciadas marcas. El amor de Gwen por el maquillaje comenzó temprano en su adolescencia, y se ha mantenido fuerte hasta el presente, se sabe que a ella le gusta experimentar -e impactar- con las mejores tendencias de la moda.

“Desde que era una jovencita, he usado el maquillaje como una forma de expresión personal. Me apasiona el maquillaje y cómo éste muestra tu individualidad y creatividad”, dijo Gwen.