Tonos para la temporada

Pantone, la casa que marca los colores para la industria del diseño, la decoración y la moda, ha presentado una gama de tonos para vestir en la primavera-verano de este año.

Se trata de 10 colores que, según la asesora de imagen Rodhie Lamour, se dividen en cálidos fríos. En el primer grupo están el ‘primrose yellow’, que es amarillo; ‘flame’, un tono anaranjado; ‘pale dogwood’, un rosado tipo limoncillo claro; ‘hazelnut’ o avellana; ‘island paradise’, que es un aqua claro; y los verde ‘greenery’ y ‘kale’.

“Esta agrupación de colores, por ser de la misma familia, si se combinan ofrecerán armonía y reflejarán el calor humano y la creatividad. Son tonos que exaltan la belleza de las pieles cálidas”, expresa la asesora de imagen del Fashion Institute of Technology of New York.

Mientras que en los tonos fríos para esta temporada están el ‘pink yarrow’, un rosado intenso; ‘niagara’, que es un azul mate; y el ‘lapis blue’, parecido al azul royal.

“Estos colores fríos se pueden combinar entre sí. Reflejan más seriedad y rigidez”, agrega la experta.

Para cada momento

De acuerdo con Lamour, es importante tener claro los colores que podemos usar en el día y la noche.

Por esto, recuerda que lo ideal es utilizar en el día tonos claros combinados con oscuros, salvo si una de las piezas viene con algún detalle de lentejuelas o piedras.

Tonos como el ‘flame’, amarillo intenso o el ‘pink yarrow’ se pueden usar en ambientes de gran creatividad.

Mientras que, recuerda, de noche los tonos más oscuros cobran protagonismo.

Agrega que dentro de la paleta presentada por Pantone se pueden llevar el ‘kale’ y el ‘lapis blue’, cuando se oculte el sol.

Consejo

Los colores claros crean la ilusión de amplitud, por ello es mejor usarlos en áreas del cuerpo que deseas ampliar.