Juan F. Puello Herrera

“Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra”. Mi oración es para ti Señor porque me has librado de todo aquellos que interrumpe el camino hacia ti. Me pongo de rodillas para manifestarte que no hay nada que pueda apartarme de la abundancia de tu gracia. La justicia y la paz son signos inconfundibles de tu presencia entre nosotros.