Testigos y maestros

Alicia Estévez

Escuchaba a un predicador con gran capacidad comunicativa y una formación que se evidencia por su dominio del contenido de la Biblia. Pero en su discurso faltaba algo que no me podía explicar. Me pregunté, qué le falta. En ese momento, no pude saberlo. Pues, yo quería una explicación basada en una impresión momentánea de esa persona.

Luego, tropecé con una frase escrita en uno de sus libros por el fallecido sacerdote Emiliano Tardiff, quien, a su vez, cita al Papa Pablo VI. Tardiff dice: “El predicador, más que tener teorías y doctrinas sobre Jesús, debe tenerlo a Él en su corazón. Por esta razón, el Papa Pablo VI decía que el mundo de hoy necesita más de testigos que de maestros”. Ahí está la clave, me dije, al fin.

Al discurso de este predicador le falta el testimonio. Ese que en la boca de un simple campesino o de una mujer humilde, con las manos destrozadas por fregar platos, tiene tanta fuerza, tanto de verdad. Que impacta a quienes, a través de ellos, Dios les muestra su grandeza. Así ha ocurrido desde que se inició la historia de la salvación.

El Señor se vale de los más pequeños porque, entonces, lo inexplicable solo tiene sentido gracias a Él. De ahí que no escogió maestros de la ley para integrar sus apóstoles.

Pero hoy día sorprende la cantidad de eruditos, pastores o maestros sermoneando frente a las pocas ovejas con las que contamos dispuestas a ser testigos, de primera mano, sobre la existencia de Dios. Muchos de estos últimos pueden serlo, de manera convincente, porque, sin lugar a dudas, han vivido milagros. Conozco casi tantos ejemplos como hermanos cristianos.

Formo parte de una comunidad parroquial donde abundan los testimonios. Como el de María del Carmen que escogió la marca y el color de su vehículo el día en que decidió comprarlo, mucho antes de tener el dinero, y le dijo a Dios: Mira, Señor, así lo quiero. Y así lo tuvo. O doña Nechy de Molina, una madre 4x4, que prestaba un servicio en la iglesia cuando le avisaron que su hijo estaba muy enfermo y, en lugar de correr a la clínica, como otras veces, sintió que Dios la llamó a permanecer allí. Y se quedó. Su hijo tenía leptospirosis, una enfermedad mortal de la que él es un sobreviviente.

Ellas son de esos testigos que Tardiff señaló como necesarios para evangelizar hoy. Si las escucha, sus palabras convencen más que la de muchos eruditos o maestros. Y usted también, si ha recibido un milagro, atrévase a contarlo, no tema ser testigo del amor de Dios.