¿Tienes claro qué hacer para alcanzar tus metas?

Águeda Solano

agueda.solano@listindiario.com

Santo Domingo

Cada inicio de año está mar­cado por nuevas oportunida­des para crecer en diferentes ámbitos de la vida. Siempre se debe tener un sueño que realizar, una meta por alcanzar y un objetivo por lograr. Pero no basta con querer­lo, hay que trabajar fervientemente hasta conseguirlo. Eso siempre va a depender, en gran medida, del esfuer­zo realizado.

Para alcanzar un objetivo, prime­ro hay que tener sueños, luego, es necesario plantearse metas. El logro de éstas es lo que garantizan el éxito final. Un ejemplo es alguien que quie­re ganar un campeonato. Primero debe vencer los obstáculos que se pre­sentan en el camino y alcanzar las metas del recorrido, al lograrlo cum­ple con su objetivo, ya sea ganar un tí­tulo o una medalla para su país.

“¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Estás trabajando en base a eso que quieres alcanzar para esa fecha? ¿Qué quieres lograr con esos cambios?”. Éstas son algunas de las preguntas que la psicóloga Alexa Dacier plantea en su blog: “Seguimos”. Enfatiza que establecerse metas es ponerle acción a la vida, es como tener un motor que te mueve, que te impulsa y te ayuda a levantarte en medio de cualquier si­tuación difícil.

SIETE PASOS ESENCIALES PARA LOGRAR OBJETIVOS:

Crecer. Poner en movimiento los pensamientos de cambios que se encuentran a la deriva en nuestra mente.

Un plan de acción. Puede ser: ¿Cuándo inicio, cuándo termino? ¿Cuáles personas estarán involucra­das? ¿Qué habilidades tengo y cuáles necesito? ¿Con cuáles recursos económicos cuento?, entre otros factores importantes.

Acción. Luego de haber determinado todo aquello que se necesita para poner en movimiento dichos proyectos, toca dar inicio a lo que nos planteamos

Motivación. Este es el motor de los soñadores. Es la gasolina para aquellos que saben lo que quieren, por qué lo quieren y para cuándo lo quieren.

Tiempo. Las cosas no suceden automáticamen­te. Hay que asumir que todo toma su tiempo y ese tiempo no siempre es el que nosotros creemos.

Constancia: Se obtiene cuando la per­sona tiene claro por qué y para qué hace las cosas. Para ser constante es bueno establecer un hora­rio o calendario con lo que se quiere alcanzar, esto se puede lograr con una agenda o poniendo una alarma en el móvil

Entrega. Para que algo funcione es necesario entregarse, dar todo lo que eres. Muchas veces las metas no se alcanzan porque sencillamente se hacen por hacerlas y no porque en realidad se quiere. Entregarse es hacer las cosas con amor y a la vez disfru­tar del proceso.

¿POR QUÉ NO LOGRAMOS TODAS LAS METAS TRAZADAS PARA UN AÑO?

Las metas son una excelente herramienta, sin embargo, muy pocas personas las usan como deberían, y por lo tanto no aprovechan su máximo potencial. Muchas veces no logran todas las cosas que se proponen, porque éstas no están relacionadas con su propósito de vida, o con su objetivo final.

No postergar, ser responsable, no escuchar opiniones negativas, no trazarse metas sin propósitos, no querer lograr cosas solo porque sí, son algunos de los factores a tomar en cuenta para que tus objetivos puedan ser alcanzados como lo planeaste.

LA PSICÓLOGA RECOMIENDA

“Busca lápiz y papel y empieza a escribir todas tus metas. No te quedes callado y cuenta tu idea a alguien de confianza. Esto nos ayudará a comprometernos un poco más”.

EN LAS REDES SOCIALES

De acuerdo con informaciones recopiladas a través de las redes sociales, existen jóvenes que tienen claras sus metas y objetivos para este año que recién inicia.

Muchos de ellos anhelan culminar sus estudios universitarios y otros trabajarán para iniciar una carrera de postgrado, aquí o en el extranjero.

Comprar una casa o un apartamento, adquirir un carro, poner un negocio, crear un hábito de lectura, iniciar una rutina de ejercicios, acercarse más a Dios, viajar a otro país, conseguir empleo en el área que estudiaron, fueron de las que la mayoría de los encuestados respondieron.

Ser más puntual, tener una mejor relación matrimonial, ahorrar, registrar proyectos en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, e ir al dentista, fueron las menos comunes.