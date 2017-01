Una retrospectiva al estilo Rosa Tavárez

Virginia Goris | Especial para LD

Santo Domingo

Rosa Tavárez recorre una apretada síntesis de sus obras emblemáticas, las que realizó en su alrededor de 50 años en el arte y sobre todo por su aporte estilístico y temático sobre la no violencia a la mujer. En ese aspecto, desarrolla un lúcido discurso, denunciando y criticando el maltrato hacia ella desde su óptica pictórica, que va más allá del discurso político y de las consideraciones feministas. ‘Imágenes en el tiempo’ es el nombre de retrospectiva de la maestra.

La muestra, que pregona su sentir sobre ese flagelo de la humanidad, se centra en pinturas, acuarelas y dibujos, y grabados, de esta última técnica se le considera una personalidad artística nacional e internacional, ganando varios premios sobre esta última; considerada de difícil ejecución. En el grabado ella es la máxima autoridad del país en ese género visual.

Esta actividad cultural de primera magnitud, resume en cada pieza, teniendo como atractivo visual obras realizadas desde sus tiempos de estudiante hasta el presente. En ellas, Rosa hace un homenaje al espacio cósmico a propósito de la bella y grande Luna, un símbolo relacionado con los ciclos mensuales, que cada mujer sostiene en su época reproductiva y la proclividad de ser madre.

‘Imágenes en el tiempo’ está colgada en la ‘Abad Galery’, de la Zona Colonial, y su directora, Ana María Henríquez, la extendió, por la trascendencia de la muestra, hasta el 13 de enero 2017.

En el 2013, Rosa Tavárez celebró sus bodas de oro con el arte al presentar en el Museo de Arte Moderno con su retrospectiva ‘Rosa Tavárez: Territorio de la Pasión y la Memoria’, abarcando los períodos desde 1963- 2013. La maestra viviente de la plástica nacional, mostró 200 obras, su talento en cada pieza de calidad artística tan demandada por los coleccionistas nacionales e internacionales.

La exposición presente tiene un fin didáctico para que el espectador pueda evaluar, criticar y ponderar los grandes aportes que ha realizado Rosa Tavárez, desde el punto de vista simbólico y haciendo con su intelecto, reflexionar y empoderarse del espectador para detener esa cadena de oprobio que padece la mujer al ser maltratada física y sicológicamente, cosa que ha convertido en una estadística nefasta para República Dominicana Un trayectoria llena de exitos Considerada por la crítica especializada como un ícono del arte visual, Tavárez nació en Santiago de los Caballeros. Inició sus estudios con el maestro Yoryi Morel, en la Escuela de Bellas Artes de su pueblo natal. También tuvo como guía a los maestros Jaime Colson, Celeste Woss y Gil, Gilberto Hernández Ortega. Realizó estudio de grabado en The Art Students League of New York, Diseño Artesanal en Popayan, Colombia, y realizó un diplomado en Gestión Cultural en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).