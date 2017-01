Creer en la espiritualidad

Juan F. Puello Herrera

“Hijos míos, que nadie los engañe. Quien obra la justicia es justo, como él es justo”. Un problema a considerar en el desarrollo del crecimiento publiespiritual es no confiarse demasiado en que el pecado no vuelva a hacerse presente. Hay gente tan creída de su espiritualidad y que han absorbido a tal extremo la divinidad que se consideran impecables. Un error que puede costar caro, porque el no pecar no es un estado, sino la lucha constante de contar siempre con la gracia de Dios.