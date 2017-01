La bachata en el MIC-VII

Xiomarita Pérez

¡Estoy que no me aguanto! ¿Ustedes saben lo que es esperar ocho años para que se me diera lo que ansiaba?, la escogencia de la bachata como tema en el Congreso de Música, Identidad y Cultura en el Caribe (MIC), que cada dos años, a partir del 2005, es cita obligada en el Centro León, en Santiago de los Caballeros. No solo eso, como apasionada de la música y el baile, ya tenía desde ese tiempo mi ponencia redactada, que ahora la actualizaré para que esté acorde con los tiempos, pero lo más chulo son los reencuentros de todos los que participamos, ya sea como ponentes o como interesados en los temas del MIC, que este año será la VII versión con el título “Bachatas y cuerdas en las expresiones musicales del Caribe”, los días 7, 8 y 9 de abril. Esta sería mi quinta participación de los siete realizados, cuya organización cuenta con los auspicios del Ministerio de Cultura, el Instituto de Estudios Caribeños (INEC), que dirige Darío Tejeda y el Centro León, escenario desde el cual se proyecta el conocimiento, la alegría, el entusiasmo, la musicalidad, acompañado de un equipo humano que sirven de anfitriones en este encuentro, como el gerente de Programas Culturales, Luis Felipe Rodríguez; Carlos Andújar Persinal, Awilda Reyes, Dixa D,Oleo, entre otros. La bachata la siento mía, desde que tenía 9 años y nunca olvidaré una ex vecina en Puerto Plata, llamada Lidia, que tarareaba “Mi pensamiento”, de Tommy Figueroa, cantante puertorriqueño: “Mi pensamiento siempre anda contigo, mi pensamiento te has sido muy fiel, yo siempre vivo pensando en tu cariño y tu quién sabes si piensas en él, ¡ay qué feliz!, cuando contigo estoy soñando y apasionada en mis brazos estas, ¡ay pensamiento no seas tan ingrato! dile que vuelva que tú la traerás, por mi cariño que es verdadero, me roba la calma y la inquietud, porque te quiero ¡ay! con toda mi alma no quiero a nadie si no eres tú, porque te quiero ¡ay! Con toda mi alma, no quiero a nadie si no eres tú”. Me encanta ese !ay!. La bachata, la más esperada, estará paseándose por Santiago de los Caballeros y ahí estaremos viviendo en dos días más de medio siglo de letras, música y baile.