Imagine que cada meta a lograr en su vida sea una cerradura para la que usted tomó una llave con la que pretende abrirla.

Pues suponga que, cuando intenta abrir la cerradura permanece cerrada.

No funciona. Si eso le ocurriera con una llave real, ¿intentaría abrir esa puerta, una y otra vez, con la misma llave? Supongo que no. Pues creo que la razón por la que no logramos alcanzar muchas de nuestras metas de Año Nuevo es porque utilizamos la llave equivocada. La vía para cualquier logro, cualquier avance personal o profesional es Dios.

Hace siete años mi meta de Año Nuevo era comprar un lugar para vivir con mis hijos. Sucede que desde la ventana del primero que evalué se observa una torre enorme que le da un toque especial al paisaje. Le pedí a Dios que desde mi nuevo hogar yo pudiera ver esa torre.

Después de aquel primer apartamento creo que visité unos treinta, con distintos agentes inmobiliarios. Hubo un caso en que ya el dinero iba camino a donde se llevaría a cabo la transacción, pero el negocio fracasó.

En ese momento, paré mi búsqueda frenética y le entregue ese proceso a Dios. Aunque para el año siguiente, como dije, el propósito principal que marqué era comprar mi apartamento.

No sabía dónde se encontraba, pero sí lo que quería, sector, tamaño, distribución, incluyendo la torre en la ventana aunque ese detalle, la verdad, ya lo había olvidado.

Un día, una persona me llamó para mostrarme un apartamento, que en principio descarté; pero luego vi que tenía todo lo que yo buscaba y decidí regresar a verlo. Comprobé que era, incluso, superior a mis propias expectativas y dije que sí, que lo compraría.

Tomada la decisión, sentí un gran alivio y empecé a recorrer, con más calma, mi nuevo hogar. Al asomarme al balcón, lancé un grito. Ahí estaba, majestuosa, la torre que le había pedido a Dios se viera desde mi ventana. Así alcancé mi primera meta del año. ¿La clave o la llave para lograrlo? Dios estuvo en el centro de aquel proyecto y me dejé guiar por Él, que sabía un detalle que yo ignoraba, mi apartamento era aún una casa que estaban derrumbando cuando empecé a buscar opciones de comprar.

Antes de planear, vaya a sus pies y cuéntele a Dios lo que quiere hacer, después, pare de hablar para que escuche, desde el alma, lo que Él opina. Y preste atención a las directrices que le marca. Obedezca. La obediencia es una virtud y se lo dice alguien a quien la rebeldía le ha costado muchas lágrimas. No hay metas imposibles.

Pero para alcanzarlas debemos utilizar, como para abrir una cerradura, la llave correcta, esa la tiene Dios.