Tradiciones para un año con buena suerte

Santo Domingo

Para recibir el primer día de los 365 que trae un nuevo año, hay quienes practican tradiciones populares con la creencia de que tendrán mejor suerte y empezarán 12 buenos meses desde cero.

Esta noche, muchos rituales para recibir un 2017 con esperanzas serán puestos en práctica. Comer uvas, usar ropa interior de color rojo, salir corriendo con una maleta, hacer una lista de lo que se consideró negativo en el año saliente y quemarla, o hacer una de buenos deseos, vestir ropa de blanco, amarillo, azul o verde, entre otros, forman parte de los rituales más comunes.

Todas estas costumbres tienen el mismo fin: quitar ‘lo malo’ y atraer la buena suerte, lo que se traduce en salud, dinero y amor.

Si crees en esto, te interesarán los siguientes rituales, que son solo algunos de los tantos que existen:

Doce uvas

Esta es una de las tradiciones más populares en España y países latinoamericanos. Consiste en comer una uva al son de cada campanazo en la medianoche. Aunque parezca algo simple no lo es, ya que no todo el que la practica puede comerla al compás de la campana. Si esta noche decides comerlas procura no atragantarte.

Sacar una maleta

Si sueñas con hacer viajes, inmediatamente sean las 12 de la medianoche coge la maleta que tengas y sal con ella corriendo a la calle. Se dice que esto asegura los viajes.

Limpiar la casa

En la víspera de Año Nuevo, comenta Ellen Whitehurst en su libro ‘Buena suerte para cada día’ (editorial Norma, 2008), hay que limpiar toda la casa para despejar el camino y dejar que entren nuevas y emocionantes energías. En caso de no poder hacer la limpieza en todo el hogar, dice, hágalo en la cocina, porque es un entorno que representa la salud, la felicidad y la prosperidad. Sin embargo, agrega, el día primero de enero no se limpia porque se barre la fortuna y la suerte que viene camino en el año entrante.

Tener dinero

Según Whitehurst, no se puede entrar el año sin dinero. Es importante tener billetes, aunque sea de pequeña cantidad y llenar la cartera o monedero. Esto trae riquezas incalculables e inesperadas el año que llega. El efectivo se puede dividir en entero y monedas.

Decir palabras bonitas

La autora expresa que las primeras palabras que se dicen en Año Nuevo tienen gran impacto en la fortuna y la suerte que se tendrá; por ello, hay que decir frases dulces que promuevan la prosperidad. Recomienda expresar a las 12 de la medianoche los términos que consideres más positivos.

Pagar las deudas

Si debes algo de dinero trata de pagarlo antes de que llegue la medianoche. Richard Webster, en su libro ‘365 maneras de atraer la buena suerte: pasos simples para controlar el azar’ (2015), dice que con ello se garantiza no deber nada en los próximos 12 meses.

Beber lo que sobra de una botella

A nadie le gusta la sobra ni de comida ni de bebida. Sin embargo, Webster señala que quien toma lo que sobra de una botella de bebida alcohólica gozará de buena fortuna.