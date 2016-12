Impulso para la Cocina Dominicana

Santo Domingo

El 2016 puede ser recordado como el año en que se comenzaron a dar pasos más serios, aunque todavía pequeños, para lograr una mayor y mejor proyección de la cocina dominicana.

Esos pasos van desde el Proyecto de Ley de la Gastronomía Dominicana, propuesto por el senador Tommy Galán, hasta la visita de expertos como Rafael Ansón, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que se reunió con Danilo Medina para conversar sobre la necesidad de promover la riqueza culinaria del país.

Estos doce meses han sido, además, muy intensos en el ámbito de alimentos y bebidas. Así lo demuestran los festivales y ferias dedicados al tema (organizados en distintos puntos de la geografía nacional), gracias a los cuales el público pudo disfrutar desde la cocina internacional hasta la callejera. A propósito, en el 2016 la revolución de la “street food” tomó con fuerza los espacios públicos citadinos.

Estos y otros hechos fueron noticia en el mundo de la gastronomía.

Un año de festivales

En el año que casi finaliza, eventos gastronómicos ya establecidos como Festicafé, Punta Cana Food & Wine, Santo Domingo Destino Capital y Barceló Bávaro Culinary Week compartieron protagonismo con festivales dedicados a la tradición culinaria de diferentes países. También hubo nuevas propuestas, entre las que se destacan Flavors of the World y el Street Food Festival.

Flavors of the World

Chefs internacionales prepararon experiencias culinarias exclusivas en Casa de Campo Resort & Villas. Entre mayo y noviembre, el complejo turístico fue escenario de “Flavors of the World”, iniciativa que organizó por primera vez como parte de una estrategia de innovación.

Street Food Festival

La evolución de la cocina callejera quedó demostrada con las dos primeras ediciones del Street Food Festival. Organizado por The Food Life of DR, el evento se celebró en marzo en Santo Domingo y en septiembre en Santiago.

Camiones, carritos de comida y restaurantes mostraron propuestas tradicionales o con un toque gourmet. El éxito hizo que una edición especial de Navidad se celebrara también en diciembre.

Burger Fest

En febrero tuvo lugar el “combate” más suculento del año. En el Burger Fest el público tuvo la oportunidad de disfrutar de una gran variedad de hamburguesas y los establecimientos participantes compitieron por el premio a la mejor de todas. Finalmente la hamburguesa denominada “el pirrindín”, del chef Rodolfo García, se alzó con el primer lugar.

PUBLICACIONES

Aldaba Gourmet

En noviembre fue presentada la cuarta edición de la revista Aldaba Gourmet. La publicación del Grupo de Comunicación Listín dio protagonismo a la cocina dominicana, como evidencia su portada, ilustrada con la foto de un tentador plato de chicharrón.

“Tierra de sabores”

En noviembre también vio la luz el libro “Tierra de sabores”. Publicado por Nestlé, el texto recoge recetas inspiradas en ingredientes locales y en las culturas que han influido en la gastronomía dominicana.

Ariel Peñalva, Arleen Rivera, Jacqueline Henríquez y Luigi Puello, entre otros cocineros, elaboraron las recetas que aparecen en el libro cuyas ventas contribuyen a financiar el programa de nutrición de Aldeas Infantiles SOS.

Premios Nacionales de Gastronomía Dominicana

En octubre fueron entregados los Premios Nacionales de Gastronomía Dominicana, iniciativa de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores) y la agencia de marketing gastronómico Creato.

La lista de ganadores incluyó a Jalao, mejor restaurante de cocina dominica; Pat’ e Palo, mejor restaurante de cocina internacional; J.W. Marriott, mejor oferta gastronómica de hotel, y Paradisus Palma Real Punta Cana, mejor oferta gastronómica de resort.

Wendy’s ganó como mejor restaurante de comida rápida o casual; De la Casa Pastelería, como mejor pastelería o repostería; Lulú Tasting Bar, como mejor bar, y Ambrosía, como mejor servicio de catering.

El premio al mejor jefe de cocina se lo llevó Alberto Martín y el de mejor jefe de restaurante, Saverio Stassi.

Premios Nacionales de Periodismo y Literatura Gastronómica

La Fundación Sabores Dominicanos entregó en diciembre los Premios Nacionales de Periodismo y Literatura Gastronómica.

En la categoría de cuento, el primer lugar lo obtuvo “Una cena exquisita”, de la autoría de Rafael García Romero. En tanto que el primer lugar en la categoría de ensayo fue para “La mesa está servida: una mirada a la cultura gastronómica dominicana”, de Bismar Galán.

En el renglón de periodismo, el primer premio fue a manos de Yaneris Michel, con su trabajo “El boom de la comida criolla”, publicado en la revista Pandora.

Sabores Dominicanos fue una de las instituciones más activas en la promoción de la cocina local y este año organizó con éxito el segundo Foro Gastronómico Dominicano.

Nace en Londres la Red Gastronómica Dominicana

Una cena en un restaurante londinense marcó el nacimiento, en noviembre, de la Red Gastronómica Dominicana.

La red es definida por sus promotores como un movimiento que reúne a reconocidos chefs criollos y que busca posicionar en el ámbito internacional los sabores y aromas de la mesa quisqueyana.

Los cocineros Carlos Estévez, María Marte (ganadora de dos estrellas Michelin), Diana Munné, Inés Páez (mejor conocida como Chef Tita), Gabriella Reginato, Laura Rizek y Emil Vega tuvieron la responsabilidad de preparar el menú que degustaron los invitados a la cena de lanzamiento.

Nueva escuela culinaria

La Escuela de Gastronomía Instituto Superior Mariano Moreno (ISMM) se sumó a la oferta formativa del país.

La escuela de cocina fundada en 1963 en Argentina abrió su sede en Santo Domingo en marzo y desde entonces ha impartido programas para cocineros, panaderos y pasteleros.

VISITAS

RAFAEL ANSÓN

Rafael Ansón, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, estuvo en el país como parte de los esfuerzos que se realizan para dar a conocer la riqueza de la cocina dominicana. Para ello se reunió con el presidente Danilo Medina y miembros del gabinete.



Philip Chiang

El creador de platos asiáticos Philip Chiang vino al país en ocasión de la inauguración del restaurante P.F. Chang’s, cuyo menú es una creación suya. El establecimiento tiene 283 sucursales en el mundo, 213 de ellas en Estados Unidos.

Yanet Acosta

La periodista gastronómica Yanet Acosta compartió sus conocimientos con comunicadores y cocineros al impartir una ponencia y dos talleres sobre crítica gastronómica y gastroficción. La española vino al país invitada por la Fundación Sabores Dominicanos.