Una Nochebuena fraccionada

Xiomarita Péprez

La única vez que me había separado de mis dos hijas mayores en Navidad fue en los noventa cuando me dijeron que querían conocer la nieve y les dije ¿ese es el problema?, pues se van y las envié a Boston donde los Hernández y la chiquita se quedó conmigo. En esta Navidad ha sido lo contrario, las dos más pequeñas se la pasaron juntas en Estados Unidos y Nathalia, mis nietos y yo aquí. Mi amiga Rosa Francia Esquea pernoctó en mi hogar, eso sí, con la condición de que iba a asistir a la Misa del Gallo el día de Nochebuena e hizo que yo le averiguara sobre la hora de la misa y si la del domingo se iba a repetir, porque de lo contrario también le interesaba. Mi vecina Nicole Pérez vino a buscarla a las 5:30 y regresó a las 7:20 y el domingo de 10:00 a 11:30. Esto quiere decir que si no hubiera existido una iglesia en el residencial no vendría a cenar conmigo o yo contratar un sacerdote para que se la diera a ella sola y creo que eso no se usa. En definitiva, disfrutó sus misas. Me trajo un delicioso ponche, al igual que el coquito gourmet que me regaló don Américo y es elaborado por su hija Ana Silvia. Los pasteles en hoja importados de La Vega, hechos por Irma de Morán; el bizcocho de pollo de Pilar Cintrón, las cativías de la tradición oral de Noris Decena, además de la música, marcaron mi Navidad. Quedan pendientes los pasteles en hojas de mi sobrina Denisse Pérez Martínez, los que buscaré antes de que llegue el 2017. El bizcocho de la prosperidad, postre dominicano con sabor a Navidad fue el que degusté, creado por la Fundación Sabores Dominicanos y lo elabora el restaurante Higüero. Todos los dominicanos pueden hacerlo porque incluye la receta, que está en el portal de la fundación. Esta Nochebuena la pasé deliciosa y bien económica, porque mi invitada no tomó, pero yo soy bastante solidaria y lo hice por ella. Debemos vivir la realidad de nuestras vidas y la suerte es que hay teléfonos, celulares, Whatsapp, Facebook para comunicarnos con los seres que queremos. La cultura evoluciona por necesidad y lo importante es que mantengamos esa conexión emocional y espiritual con nuestros seres queridos.