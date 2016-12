Naturaleza y sabores atraen en una plaza comercial criolla

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

Ubicada en un espacio abierto, donde abunda la naturaleza, funciona Galerías Punta Cana. En ella varios restaurantes ofertan, cada uno, cocina de diferente origen. La urbanización de la cual lleva el nombre, está cercana al aeropuerto internacional de igual nombre, el único aeropuerto privado en República Dominicana que posee, además, el mayor movimiento turístico del país.

No es una urbanización con residencias de lujo donde vacacionan los famosos. Sus viviendas están en un alejado sector. Ni es tampoco lugar de complejos turísticos. Estos se asientan en áreas de playa, excepto el Four Points by Sheraton frente a una entrada de la plaza. En él se alojan principalmente las tripulaciones de varias aerolíneas.

En estas Galerías de restaurantes y tiendas, donde la piedra, el ladrillo y el cemento son parte de sus elementos de construcción, resaltan los árboles y arbustos sembrados a todo lo largo, dando sombra y relax al viandante amén de oxigenar el ambiente y decorar el entorno.

Una amplia plazoleta extendida al inicio de la calle principal, Jazmín, divide la plaza en dos. Con fachada hacia ella está el pionero de los restaurantes del sector: el bar-trattoria Mamma Luisa, especializada en cocina italiana. Su fundadora Luisa Patrovita y sus hijos Rosanna y Joaquín Salazar manejan este negocio internacionalmente conocido.

En la otra acera funcionan en un mismo edificio la pizzería Pizzarelli y helados Baskin Robbins. Junto a Mamma Luisa está El Burrito, con comida mexicana a la orden del día, aunque sus churros, bollería típica de España, hacen la boca agua. A unos pasos prevalece la comida china en Zen, mientras en La Cocina de Yeya se especializan en comida dominicana. En medio de la plaza está La Cava, construida en forma circular. De centro de bebidas ha pasado a tapeo y restaurante.

En el extremo de las Galerías Punta Cana, frente al hotel Four Points se sitúan, hacia un lado el internacional Wendy’s, que abre temprano con su comida rápida, y hacia el otro, el restaurante Wok, especializado en cocina asiática. Desandando mis pasos y girando la vista hacia una que otra acera puedo ver tiendas de cocinas, de regalos de cumpleaños, de muebles, de objetos de decoración, un salón de belleza y spa, una oficina de bienes raíces, etcétera.

También Brot Bagel Shop que abre a las 7:00 de la mañana. Los que aún no han desayunado tienen aquí varios tipos de bollería a escoger. Luego de cruzar la plazoleta en la calle Jazmín funcionan la farmacia, el Supermercado Nacional, la tiendecita de regalos ‘One Concept Store’ y Acentos Bistro, restaurante de cocina francesa.

En esta temporada festiva destacan en la plaza los toques de la época: un árbol navideño, y bolas gigantescas que junto a una miríada de lucecitas decoran los árboles y en la noche resplandecen.