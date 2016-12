Elegancia en talla grande

Jaclin Campos

Santo Domingo

¿Eres una mujer de talla grande y quieres lucir elegante esta noche y durante el resto de las celebraciones de fin de año? Aunque lucir bien y al mismo tiempo a la moda pueda parecerte un reto a veces, especialmente en estos días de reuniones y muchas “selfies”, es posible lograrlo.

Hilda Cid, propietaria de Hilda Plus, y Maryorie Nin, copropietaria de Tallas Grandes RD, te dan algunas pautas útiles para estas navidades y todo el año.

Que no falte...

Al igual que las demás tallas, en el guardarropa de una mujer de talla grande no debe faltar un pantalón negro de corte recto, un vestido en color oscuro, un sobretodo que puedas usar con varias piezas, y una blusa roja. Respecto al vestido de color oscuro, Nin especifica que un traje negro, combinado con accesorios que destaquen “es la prenda perfecta para reuniones navideñas”.

En tanto que Cid destaca la importancia de ir más allá de las tendencias del momento y adquirir prendas con cortes que dejen al descubierto los hombros, mangas 3/4 y vestidos o faldas con el ruedo por encima de la rodilla o a media pierna.

De última

Si eres una mujer de talla grande o extra grande puedes sentirte agradecida de los diseñadores por sus propuestas actuales y llevar algunas de ellas con la confianza de estar a la moda en estas fiestas.

“Los hombros al descubierto nos favorecen y los largos de mangas y faldas (de moda), también”, afirma Cid.

¿La prenda estrella de la temporada? “Los enterizos, ya sean largos o cortos”, responde Nin.

Pero, ojo, Cid advierte que ciertos tipos de pantalones no quedan bien a todas, por muy de moda que estén. “Los pantalones estrechos hasta los tobillos, llamados tubitos, favorecen a un tipo de cuerpo de talla grande, pero no a todos, por lo que siempre opto por recomendar los rectos para las de caderas muy anchas”.

Tejidos y estampados

En cuanto a tejidos, para esta temporada predominan la seda y el algodón. Toma en cuenta, eso sí, que la ropa que elijas no esté confeccionada en una textura muy fina, pues se marcaría y revelaría mucho tu figura.

La época impone estampados otoñales que, según Nin, deberían tener diseños pequeños y colores oscuros para “estar a la moda sin agrandar visualmente la figura”.

Aunque el uso de estampados pequeños y colores oscuros siempre ha sido parte de las recomendaciones dadas a las mujeres con sobrepeso, Cid prefiere no imponer a las damas este tipo de limitaciones.

“Todo es cuestión de actitud”, dice, y añade: “Los estampados grandes están de moda y hay a quienes, aun en tallas grandes, se les ven muy bien”.

¿Qué hacer, entonces? Elige piezas que no estén llenas del estampados (si son flores, por ejemplo, que no tenga muchas aunque sean grandes).

Diseños

Los diseños más apropiados para ti dependerán de tu tipo de cuerpo: si tienes caderas anchas, busto generosos, si eres alta o baja.

“Es un abanico de posibilidades que, al igual que con las tallas pequeñas, se convierte en lo que realmente te guste, sin abusar de la osadía”, comenta Cid. Para esta noche y el resto de tus compromisos de fin de año, elige estilos que no descubran o destaquen aun más esas zonas muy gruesas (brazos, caderas y muslos). Prefiere blusas con cuello en V, mangas 3/4, pantalones de corte recto, faldas a la rodilla y vestidos cortos.

Colores y brillo

No te limites a la hora de lucir tus colores favoritos. Además del sobrepeso, en la elección del tono de tu atuendo navideño intervienen factores como el color de tu piel, la distribución de tus medidas, tu edad y hasta el país (en el trópico el color siempre es bienvenido).

Lo mismo cabe para el brillo. “Quien no use algún atuendo con brillo en estas festividades definitivamente no está a la moda”, comenta Nin. “Solo tenemos que tomar en cuenta nuestro tipo de cuerpo para utilizarlo”.

Si, por ejemplo, eres bajita y con figura de manzana, opta por blusas que tengan detalles con brillo en el escote y que sean de colores lisos.

Solo la parte del brillo atraerá las miradas.

BELLA TAMBIÉN POR DENTRO

La ropa interior determina la caída o fluidez de la pieza que elijas, y cada textura o corte amerita un tipo de ropa interior. No haces nada con adquirir un hermoso vestido para Nochebuena o Nochevieja y arruinar tu atuendo con la ropa interior equivocada.

“Un sostén del color incorrecto o un panti que muestre las costuras por encima del pantalón o vestido puede hacerte lucir descuidada e incómoda”, señala Maryorie Nin, copropietaria de la tienda Tallas Grandes RD.

De su lado, Hilda Cid, propietaria de la tienda Hilda Plus, explica que la ropa interior sexi no siempre favorece a las mujeres con sobrepeso al lucir determinadas prendas. Sugiere adquirir ropa interior bonita y de colores atractivos, “que aun sin ser súper sexi, te haga lucir espectacular, obteniendo un buen resultado”.