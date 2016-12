Lavinia del Villar

Están muy de moda los mensajes positivos en las redes sociales. Facebook se llena de videos, fotos y mensajes animando al perdón, a la solidaridad, a la compasión y al amor entre unos y otros, y desde el inicio del día los chats de Whatsapp vienen llenos de esas invitaciones a pasar un día feliz, a recibir y dar bendiciones y a ser mejores personas. ¡Qué bien! Es muy lindo saber que los amigos te recuerdan, y muy justo agradecer que te envíen cariño y buenos deseos. Lo que sí me parece odioso es el envío de cadenas que te invitan a orar con la promesa de que si las sigues Dios te hará el milagro deseado, y con la amenaza de que si no, te pasará una desgracia. Como sé que Dios no es así no hago caso, aunque desagrada la sola insinuación de que Él se vengará si no las cumples. Pero buenoÖ la verdad es que nos hacen pasar un buen momento, aunque otras veces cuestionamos su autenticidad y buena fe. De todas formas, es edificante alimentarnos con buenas reflexiones, y a mí, cómo me gustaría tener la fortaleza de aplicarme el mensaje de los versos de “La rosa blanca” de José Martí: Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca.