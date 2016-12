Cómo dejar atrás los errores y fracasos

Rosmery Féliz Calderón

Santo Domingo

Para muchos no es fácil superar los fallos y las equivocaciones que tuvieron en este año 2016. Sin embargo, los errores no se olvidan pero sí tenemos que aprender de ellos.

Lolita Suárez, coach motivacional, exhorta a las personas a que busquen en su interior esas experiencias que no las dejan avanzar, que las acepten, y sobre todo que se rían de ellas.

“Esas situaciones a las que llaman fracasos están buscando formar a personas exitosas”, dice Suárez.

La conferencista agrega que las personas que saben resistir estas situaciones o problemas de su vida son las que caminan con destino a un cambio.

Las personas que deciden ver los obstáculos como grandes oportunidades pueden escalar y servir de ejemplo para muchos.

Expresa que Dios está esperando que tomes esa decisión de dar un paso hacia adelante, y “eso también es lo que espera el mundo, que puedas sacar provecho de los errores, los fracasos te detienen si tú lo permites, por eso tenemos que dar lo mejor de nosotros”.

Asimismo, a nadie le gusta estar hablando de sus experiencias negativas y dolorosas, pero si manejas bien esas vivencias, las convertirás en la mejor historia de vida.

“En el año 2017 debes aprender a sacar lo mejor de ti y de esas experiencias que no te dejaron avanzar ya que no podemos cometer los mismos errores que el año pasado porque, si no, vamos hacer una copia del año anterior”, afirma Suárez.

No hay excusa para seguir apoyándonos en esos errores porque ya los tenemos identificados.

La lista

“Las personas que quieran superar los errores cometidos deben desarrollar una lista de todas las limitaciones que las paralizaron”, asegura la experta.

Añade que hay que usar esa lista como herramienta o escalera para subir un peldaño más en la vida.

Nos debemos preguntar: ¿qué quiere Dios para nosotros?, ¿qué puedes hacer tú por Él para la vida?, ¿cómo te podrá utilizar Dios en sus caminos y tus experiencias para tocar los corazones y la vida de otras personas?

Pues esta última se responde a través de las pruebas que te pone, todo pasa por un propósito.

Si has pasado por esas situaciones y tienes algo que contar, tu historia es importante para muchos que se encuentran o pasaron por la misma situación.

“No he conocido a nadie que diga: me encantan los problemas, pero sí he conocido a personas que han admitido que sus mejores beneficios llegan en medio del dolor”, explica Suárez.

También muchas veces, esas limitantes o situaciones adversas que no te permiten avanzar son murallas que ponemos en nuestras mentes o que existen realmente pero no podemos dejar que esos obstáculos limiten nuestra vida. Solamente nosotros tenemos la capacidad para derribar esas murallas y esos obstáculos. ¿Cómo? Creciendo arriba de ellos y utilizándolos como trampolín para subir un estribo más.

Nadie aprende de lo bueno. “Todos necesitamos una experiencia para subir, el crecimiento debe ser intencional porque nada ocurre de casualidad y las personas se confunden y no entienden cómo Dios las va a utilizar”, finaliza Suárez.

LOS ERRORES SON PARTE DE NUESTRA VIDA

Los errores son parte de todo ser humano y por eso sirven para aprender y no para repetirlos.

Afrontar esas dificultades es inevitable pero aprender de ellos es opcional.

“Hay que enfrentar, aceptar y tomar esas situaciones difíciles con precisión”, dice.

Suárez puntualiza que la determinación que se tenga para enfrentar los problemas va a servir de testimonio para muchas personas que han pasado lo mismo y que sí nos necesitan.

“Para esas personas es una palabra de aliento y puede tocar ese corazón y puedes entender que tú si puedes avanzar”, sostiene Suárez.

Enfatiza que muchos individuos se encuentran pasando por situaciones difíciles, pero no entienden que son herramientas que Dios utiliza para tocar los corazones de otros.

Por otro lado, no debemos pensar en qué dirá la gente de nosotros. “Siempre vamos a tener ojos puestos sobre nuestra vida, lo que debemos pensar es lo que el Creador piensa de nosotros”, concluye la experta en desarrollo personal.