Crónica de una expedición de compras

María Cristina de Carías

mariacristinaguizadocarias@hotmail.com

El tráfico se convirtió en nuestro enemigo mortal, salir de casa para hacer las diligencias propias de la época es materialmente imposible. Adiós a las listas largas y complicadas, solo se puede ir a uno o dos sitios, así que lo más sensato es dirigirse a un centro comercial en donde existan diferentes tiendas para poder conseguir los varios objetos de la lista. El problema que se presenta después de haber sorteado el tráfico y soportado con paciencia digna de Job, los tapones en calles y avenidas, es conseguir un sitio en el parqueo del centro comercial. Por lo general y después de una búsqueda infructuosa, aparece un sitio en el lado más alejado de estos parqueos de última generación que tienen más de un nivel. En las tiendas el asunto no se presenta fácil tampoco; todos los establecimientos están llenos de compradores, después de obtener lo que deseamos, tendremos que hacer una fila para pagar. Luego, otra para que nos empaquen lo comprado en papel de regalo. Esto sucede en cada establecimiento. La lista con lo que debemos obtener, aun no está completa y ya estamos hartos, cansados y de mal humor. Solo el pensamiento de tener que volver a soportar este martirio, nos hace perseverar hasta finalizar el listado. Con los paquetes a cuestas, tenemos que caminar un trecho que nos parece interminable, hasta llegar al vehículo y luego, volver al caos del tráfico y soportar otros tapones hasta llegar a casa. Si Emma me dice que olvidé algo, creo que ¡la mandaré a freír espárragos.