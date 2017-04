Artículos que no deben faltar para la playa en Semana Santa

Estefany Rodríguez

Santo Domingo

La playa es uno de los destinos más visitados por todos en los días de vacaciones. Lugar donde se puede compartir y disfrutar un buen momento en familia. Entre los esenciales que no deben faltar, están los trajes de baños, el protector solar, los sombreros, los lentes, la comida y un domino como buen dominicano.

El traje de baño juega un papel importante en la mujer, siendo una prenda indispensable. Es un atuendo con él se que busca resaltar la figura. La personalidad influye en gran manera a la hora de elegir esta pieza. Para cada mujer, ya sea reservada, conservadora, moderna o atrevida existe un diseño acorde. Muchos estilos están a disposición, pero un dato importante es adquirir la prenda teniendo en cuenta el tipo cuerpo y sus características.

Según Nathalie Ramos, propietaria de Coconat swimwear, lo primero y más importante es sentirse cómoda y que el traje de baño sea justo a la talla. Luego se pueden tomar en cuenta estas recomendaciones para saber que estilo te ayudaran a favorecer o disimular aquello que no te gusta:

1. Si tienes poco busto, los trajes de baño con vuelos son los indicados, ya que crea volumen alrededor de esta área. Diseños ‘strapless’ u ‘offshoulder’ también conocidos como “agua lluvia” con contrastes de colores.

2. Si en caso contrario tienes mucho busto, lo ideal es usar cuellos ‘halter’ de tiro ancho para dar mejor soporte, también puedes buscar modelos con un buen soporte debajo del busto, puede ser una banda de contorno fuerte. Debes evitar los de tipo ‘bandeau’ ya que dan la sensación de busto caído.

3. Si tienes muchas curvas o eres un poco llenita puedes escoger un traje de baño enterizo en colores lisos o estampados pero con diseños pequeños, los drapeados o fruncidos funcionan muy bien, nada de vuelos ni diseños con figuras grandes.

4. Las chicas muy delgadas pueden optar por diseños y estampados con colores llamativos, amarrados a los lados para dar sensación de más caderas, tops con rellenos, lazos y vuelitos.

Las tendencias actuales están compuestas por prendas con transparencias, vuelos y hombros al descubierto son un ‘must’ en esta temporada. Entre los estilos y diseños de tendencia están los trajes de baño de una sola pieza pero con escotes profundos y bien arriesgados son claves para esta temporada y todo el verano.

Los colores van desde los tonos en ‘nude’ o cafés, verde ‘kale’, palo de rosa, amarillo y lápiz blue son los protagonistas y se pueden combinar a la perfección con estampados tropicales.

Recomendaciones de Coconat swimwear

Tener en cuenta que las tallas para las partes de arriba y de abajo pueden ser combinables, ya que cada mujer tiene un cuerpo distinto, sobre todo las latinas. Lo demás es sentirse segura y lucir el traje de baño con gracia y sin complejos.

Indispensables

La piel es el órgano más grande del ser humano, por tal razón necesita de un cuidado especial. El protector solar es el producto que debe ser escogido con el mayor cuidado. La exposición al sol y el no utilizar protector constituye un peligro, que podría producir quemaduras y futuros graves problemas.

En el mismo orden, de los protectores solares no está de más cuidar y proteger el pelo. La exposición al sol, la sal del mar o los químicos de las piscinas, son elementos que afectan la salud del pelo. Es importante hidratarlo y protegerlo de los rayos del sol.

Para la protección del rostro y el pelo están los sombreros que aparte de ser un complemento o simplemente un lindo accesorio emplea un importante trabajo.

Los rayos solares no solo pueden afectar la piel, sino también la vista. El utilizar los lentes inapropiados al exponerse al sol, podría traer graves consecuencias.

Complementos

Las salidas de playa y ‘caftanes’ combinadas con un traje de baño antes eran una pieza opcional, pero ahora se han convertido en prendas indispensables para cubrirte con estilo o si no quieres estar tan expuesta. Puedes usarlas tipo vestido, romper o palazzo.

Los bolsos de playa en telas divertidas y llenas de color son elementos muy útiles.

Para complementar el ‘look’ completo no pueden faltar los collares de tela a la par con tu traje de baño marcaran la diferencia. No solo lo puedes usar para la playa sino también para lucirlos con tu look casual y playero.

Los lentes y sombreros son simplemente obligatorios, no solo para lucir bien sino para proteger nuestro rostro del sol. Puedes llevarlos en distintos materiales y tamaños, los sombreros con mensajes y le darán a tu look un tono más sofisticado y personal.