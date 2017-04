Se registrarán alzas de todos los combustibles

Santo Domingo

Todos los combustibles registrarán ligeros incrementos en sus precios durante la semana del 15 al 21 de abril de 2017 debido a que en los mercados internacionales se mantienen al alza, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Con los nuevos precios, la gasolina premium se venderá a RD$221.30 por galón y el tipo regular a RD$205.20, por lo que ambas suben RD$2.50.

El gasoil regular llegará al detalle a RD$154.00 por galón, el tipo óptimo a RD$165.60, ambos con un incremento de RD$2.00.

Tanto el avtur, que costará RD$117.90 por galón, como el kerosene, que situará en RD$143.00 por galón, subirán RD$3.00.

En el caso del fuel oil, los nuevos precios lo colocan a RD$96.05 por galón, por lo que esta semana sube RD$1.75.

En lo que se refiere al Gas Licuado de Petróleo (GLP), su nuevo precio será de RD$100.50 por galón, con un incremento de RD$2.00 y el Gas Natural se venderá a RD$28.97 por metro cúbico, con un aumento de RD$3.71.

La tasa de cambio promediada es de RD$47.38, según sondeo realizado por el Banco Central de la República Dominicana.

Precios mundiales

Los niveles actuales de crecimiento económico de los Estados Unidos, y de muchos países de América Latina, India y de Asia, han influido en gran medida en el crecimiento de la demanda del petróleo y sus derivados, lo que obviamente se traduce en un incremento de sus precios, al estar estos directamente relacionados con el aumento que conlleva este crecimiento en sus procesos industriales.

Este crecimiento provoca que estos países demanden grandes cantidades de materias primas, fertilizantes, asfaltos, plásticos, viviendas, etc. y más aun, en algunos países como el nuestro, donde todavía el petróleo sigue siendo un importante combustible utilizado en la generación de energía eléctrica.

Motivado en estos incrementos en diversos usos, los precios de los derivados exhiben una tendencia alcista continua, lo que sumado además a otros factores, como son, los incrementos mostrados en los índices poblacionales, las condiciones estructurales de cada una de las economías en expansión de esos países, que constantemente requieren aumentar las necesidades de transportación de mercancías y personas, generación de energía, calefacción, construcciones, nuevas maquinarias, la adquisición individual constante de automóviles, motocicletas, y otros vehículos, todos ellos constituyen una demanda agregada poderosa donde no existen dudas de su influencia para que los precios de los hidrocarburos se disparen, y más aun, cuando su producción no se ha aumentado en la misma proporción requerida, si no, que todo lo contrario, se ha recortado como estrategia eficiente de los países productores, para de esa manera recuperar los niveles de precios existentes en años anteriores, y así poder resarcir algunas descapitalizaciones sufridas recientemente por productores y refinadores, circunstancia ésta que no permite pronosticar que los combustibles muestren una tendencia bajista permanente.