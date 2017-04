Ponen orden en el vertedero Duquesa

Katheryn Luna

Santo Domingo

El depósito de los desechos sólidos se normalizó ayer en el vertedero Duquesa, luego de que el Ministerio de Medio Ambiente interviniera con policías del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) para garantizar la entrada de los camiones recolectores.

También el Ministerio impuso un multa de 16 millones de pesos a la empresa Lajun Corporation por violaciones al Ley General de Medio Ambiente 64-00 y realiza un levantamiento de datos sobre la titularidad y estatus jurídico del vertedero, a fin de identificar algún tipo de ilícito penal y solicitar al ministerio público una investigación.

El ministro Francisco Domínguez Brito explicó que entre las violaciones a la ley que cometió Lajun está la no ejecución del programa de manejo y adecuación ambiental, no brindar informaciones para la vigilancia e inspección y no entregar informes ambientales.

Agregó que las acciones de Lajun han generado impactos ambientales como la contaminación del arroyo La Chorrera, por lixiviados no tratados, degradación de suelos y manejo inadecuado de taludes y contaminación de las aguas.

Los policías ambientales fueron apostados en el vertedero la noche del martes, para garantizar la entrada a los camiones que tenían prohibido el paso por la empresa administradora del basurero. Sostuvo que aunque el acuerdo logrado entre los ayuntamientos del Gran Santo Domingo y Lajun no se ha roto, el proceso ha sido muy traumático y que espera que se pueda llegar a una conclusión favorable.

“Hemos sostenido diálogos, sin embargo a pesar de todo ello se han presentado serias dificultades que amenazan la salubridad de los habitantes del Gran Santo Domingo, lo cual no podemos permitir”, manifestó.

Domínguez Brito, quien ofreció una rueda de prensa en su despacho acompañado del director del SENPA, general Valerio García, y la viceministra de Gestión Ambiental, Zoila González, sostuvo que están dando seguimiento a las decisiones adoptadas por la Alcaldía de Santo Domingo Norte, como parte contratante con la empresa Lajun.

El funcionario dijo que es un tema de salubridad y que no se puede tomar riesgos de paralización de los vertidos, sobre todo en los días de Semana Santa.

Normalidad

Los camiones recolectores de desechos de los diferentes ayuntamientos del Gran Santo Domingo entraban a depositar desperdicios con normalidad al vertedero Duquesa, luego de la colocación de los miembros de SENPA.

Al mediodía de ayer, seis policías estaban apostados en las puertas del vertedero para garantizar la entrada de los camiones.

Desde hace varios días los camiones recolectores de los ayuntamientos de Pantoja, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Este tenían impedido el paso a Duquesa por decisión de la empresa Lajun Corporation, por supuesto incumplimiento de contrato y falta de pago por el vertido.

La situación empeoró hace tres días cuando los choferes de los camiones de Los Alcarrizos bloquearon la entrada del vertedero en protesta contra las últimas disposiciones adoptadas por la empresa Lajun Corporation.

FEDOMU APOYA LAS MEDIDAS ADOPTADAS

FEDOMU APOYA La medida adoptada por el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domíguez Brito, fue apoyada de injmediato por el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de Azua, Rafael Hidalgo,, y que se debe evitar una nueva crisis sanitario-ambiental en el Gran Santo Domingo. Hidalgo reiteró la importancia de que el Poder Ejecutivo junto a los ayuntamientos afectados continúen coordinando acciones para llevar la administración de este vertedero a la legalidad, así como impulsar su transformación en garantía de las condiciones sanitarias y ambientales que merece el país.