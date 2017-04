Bengoa dice nunca firmó contratos con Odebrecht

Néstor Medrano

nestor.medrano@listindiario.com

Santo Domingo

El exministro de Hacienda, Vicente Bengoa, refirió que mientras ocupó esa posición nunca firmó contratos con la empresa Odebrecht. Indicó que él solo firmó contratos de financiamientos con el Banco de Desarrollo de Brasil.

“Lo primero que quiero decirles es que yo no firmé ningún contrato con Odebrecht y eso quedó totalmente claro en las conversaciones que sostuvimos en el día de hoy”, dijo Bengoa.

Vicente Bengoa, secretario de Hacienda en 2007, acudió a la Procuraduría General de la República, donde permaneció desde las 10:00 de la mañana hasta pasadas las 4:45 de la tarde y donde acudió, según dijo, no a un interrogatorio, sino a ofrecer declaraciones técnicas.

Puntualizó que como ministro de Hacienda solo estaba facultado para firmar contratos de préstamos y no de realización de obras. A su decir, los contratos de realización de obras los firman las unidades ejecutoras como Obras Públicas, Inapa, el Indrhi, entidades que utilizó como referentes, no con implicaciones en su visita al ministerio público.

“Me invitaron por teléfóno...”

“Ellos firman los contratos y discuten los términos y los precios, Hacienda no está facultado para eso. A mí se me da un poder para que yo firme lo relativo al financimiento, es un error, decirÖy eso quedó claro con la Procuraduría, que yo en ningún momento firmé contratos que no fueran de financiamiento con la entidad financiera”, agregó.

A seguidas expresó: “Cuando me invitaron por teléfono se me dijo que no era un interrogatorios. A mí no me estaban interrogando y yo estaba dando explicaciones técnicas”, apostilló.

Se quejó de que al parecer hubo una confusión en lagunos medios de comunicación, que publicaron que él había firmado contrato con Odebrecht.

Fue insistente al decir que “Yo no firmé nada con Odebrecht, fue con el banco que financió las obras y como es natural, ellos (la Procuraduría) me dijeron venga aquí, porque usted tiene mucha experiencia, tiene muchos años en la dministración pública y sobre todo en lo que fue la Secretaría que hoy es el Ministerio de Hacienda”.

Dijo que es por ello que le explicó algunos aspectos técnicos. Indicó que fue una reunión muy técnica, de aspectos como la ley que regula el funcionamiento del Ministerio de Hacienda.“Porque todo el sistema financiero estatal fue modificado después del 2006 y entonces le dieron a Hacienda, solo facultad de contratar préstamos del Estado”.

HACIENDA CANALIZA

Vicente Bengoa manifestó que desde el 2006 todos los préstamos se canalizan a través de Hacienda.

“Sobre eso también había una confusión en el sentido de que se creía que Hacienda podía firmar contratos comerciales. Hacienda no hace nada de eso. Hacienda nada más se dedica al financiamiento”.

Precisó que los contratos que se están cuestionando los firman las unidades ejecutoras.

Operación Lava Jato

Una operación conocida como Lava Jato fue la detonante en lo que ha devenido en un gran escándalo internacional, con confesiones inéditas y sin precedentes de ejecutivos de la constructora Odebrecht.

Según publicaciones especializadas las autoridades definieron el esquema como un sistema de “empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban a directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campañas”.

Odebrecht, presente en 27 países, era la constructora más grande de América Latina (además de tener operaciones en África).