Profesores de la UASD denuncian presión

Katheryn Luna

Santo Domingo

Los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que están impartiendo docencia, a pesar del paro de docentes, denunciaron que están siendo presionados por el sindicato para que se integren a la movilización que procura, entre otras reivindicaciones, un aumento salarial.

Algunos maestros lamentaron que han sido cuestionados por la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd) y, los que aún no, afirman que aunque los presionen continuarán impartiendo docencia.

Aunque hay diversas opiniones sobre si la lucha es necesaria o no, los maestros coinciden en que paralizar las clases va en contra de sus principios y que afecta a los miles de estudiantes que acuden cada día a la universidad.

Faprouasd ratificó el paro de docencia tras no recibir la propuesta por parte de las autoridades universitarias, y conformó una comisión para preparar un plan de acción.

“A mí me dieron una oportunidad aquí y yo no se la voy a negar a ellos y si tengo que salir salgo”, expresó uno de los maestros.

Cada día son más los estudiantes que acuden a recibir docencia y aún mayor el número de maestros.

A diferencia de otras movilizaciones en demanda de reivindicaciones en la UASD, es la primera vez que los estudiantes acuden unidos para recibir docencia y exigen a los maestros que busquen una solución, pero sin afectar la enseñanza.

No se dejará manipular

El rector de la UASD, Iván Grullón, afirmó que no se dejará manipular y reiteró que no se comprometió a aumentar el salario, sino a gestionarlo.

“No podemos hablar mentira y manipular al rector, porque el rector no se va a dejar manipular; hay que buscar una salida lo más pronto posible a esto y estamos en vía de eso”, expresó.