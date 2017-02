Agricultores de Valle Nuevo paralizan el tránsito en Constanza por varias horas

Adolfo Paniagua Contreras

Constanza

El Bloque de Campesinos y otros representantes de agrupaciones de productores de Valle Nuevo paralizaron el tránsito en esta ciudad, en rechazo a las medidas que ha tomado el Ministerio de Medio Ambiente para que los agricultores no continúen sembrando en las áreas protegidas del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier.

Desde las 2:00 de la tarde se congregaron los agricultores, muchos con sus familiares, frente a la oficina de Medio Ambiente paralizando totalmente el tránsito, al atravesar vehículos en la Avenida General Luperón, la principal vía de esta ciudad.

Eso generó preocupación en las autoridades policiales y militares que emplazaron a los dirigentes a despejar el área, o de lo contrario los iban a desalojar a la fuerza.

La situación se puso muy tensa cuando un militar no identificado, de una patrulla que se desplazaba en un jeep, arrojó una bomba lacrimógena que no llegó a explotar, lo que provocó la ira de muchos de los manifestantes, entre ellos la señora Fanny Quezada, quien visiblemente enojada, desafiaba a las autoridades y conminaba a sus compañeros de lucha a no despejar la vía.

“Esto es un abuso lo que hay aquí en Constanza, lanzando bomba lacrimógena con los hijos ahí. Aquí lo que hay es un grupo de irresponsables en este pueblo” expresó.

Mientras que Norberto Rosario y José Ernesto Ortiz, dirigentes del Bloque de Campesinos, manifestaron que las protestas continuarán en diferentes escenarios, y que seguirán paralizaban el tránsito por dos horas todo lo que resta de este mes, hasta que el Gobierno escuche su clamor de diálogo, y para que las autoridades de Medio Ambiente sepan que ellos están vivos y que no abandonarán su lucha.

“Esta es una lucha que no para, tendente a que a nosotros se nos escuche. Nosotros no nos paramos. Esto es hoy una pequeña vigilia, en muestra de que nosotros estamos vivos y que vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias”.

Denunció que tiene informaciones de que ya habría en marcha una importación masiva de cebolla para saturar el mercado nacional, argumentando que eso forma parte del plan que dicen tienen para sacarlos a ellos de la actividad agrícola, para saturar el país de importaciones.

Al final, y después de la persuasión por parte de un oficial del Ejército no identificado, los dirigentes de la protesta orientaron a sus seguidores y familiares para que despejaran la vía.