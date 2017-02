Decenas de pasajeros varados en el AILA por tormenta de nieve en Estados Unidos

Rafael Castro

Las Américas

Decenas de pasajeros quedaron varados este jueves en la terminal de Las Américas luego de la cancelación de unos dieciocho vuelos comerciales, por una fuerte tormenta de nieve que afecta la costa Noroeste de los Estados Unidos.

A pesar de que las líneas aéreas y la empresa Aerodom notificaron anoche a sus usuarios sobre las cancelaciones de las operaciones de vuelos hacia diferentes ciudades de Estados Unidos, muchos viajeros se presentaron hoy alegaron que se enteraron de la situación a su llegada al aeropuerto.

El departamento de Operaciones de la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo (XXI), (Aerodom) informó sobre la cancelación de 18 vuelos desde y hacia Estados Unidos, por el AILA y Gregorio Luperon, de Puerto Plata, por la tormenta de nieve que afecta la parte Noreste de los Estados Unidos.

Aerodom sostuvo que las aerolíneas JetBlue Airways, Delta Airlines y United Airlines cancelaron algunas de sus operaciones desde y hacia las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston este jueves a través de los aeropuertos internacionales de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA) y Gregorio Luperón (AIGL) de Puerto Plata.

Mientras que decenas de pasajeros que estaban con reservaciones para viajar en los vuelos cancelados hacia ciudades norteamericanas hacían largas filas frente a los mostradores de las aerolíneas en el segundo nivel del aeropuerto gestionando actualizar su estatus de vuelo.

Algunos de ellos se quejaron de que venían de pueblos del interior del país, y que debido a la cancelación de su vuelo tenían que regresar de nuevo para viajar otro día luego que se disipe el mal tiempo que afecta a Estados Unidos.

Los pasajeros eran vistos retirando sus maletas del área de los mostradores de las líneas aéreas donde funcionan los caunters de JetBlue, Delta y United para regresar a su casa, tras conocer de parte del personal de las empresas sobre la cancelación de su vuelo.

“Yo estoy consciente que no es culpa de la línea aérea que es un problema del mal tiempo y con mal tiempo no se puede volar”, señaló la pasajera María Concepción Sánchez, quien dijo que tenía boleto y reservación para ella y su hijo menor para viajar a New York, este jueves en uno de los vuelos cancelados.

Con las cancelaciones se calcula que más de 2,000 pasajeros podrían quedar varados tanto en el aeropuerto Las Américas, como el Gregorio Luperón de Puerto Plata de los que tenían previstas reservaciones para salir en esos vuelos.

En tanto, que las demás operaciones de vuelos desde la terminal de Las Américas hacia naciones del continente europeo, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe continuaron desarrollándose con normalidad por el AILA.