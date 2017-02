Patricia E. Acra

Santo Domingo

“Antes que Yo te formara en el seno materno,

te conocí, Y antes que nacieras,

te consagré...”.

Jeremías 1:5



Si vemos detenidamente su imagen, Ella nos habla: aparece con sus manos recogidas en adoración, con la mirada distraída del mundo y atenta a Su Hijo a quien tiene en primer plano. Humildemente, ella nos conduce a Jesús y lo establece como el verdadero protagonista de su retrato. Su postura nos da el ejemplo de una mujer frente a la maternidad: una mujer embarazada no es ya una sola persona sino dos personas en una, desde el primer instante, antes de que ella misma haga conciencia de su estado de gestación.

Juan Pablo Duarte, nuestro Padre de la Patria, coincidencialmente lo celebramos en enero, el mismo mes que nuestra Madre de la Altagracia. Ambos representan los pilares sobre los cuales nos sostenemos como familia dominicana.

Duarte honró nuestras raíces cristianas y colocó en nuestro escudo patrio el siguiente lema: “Dios, Patria y Libertad”. Estas palabras quedan impresas en cada documento y sello oficial que usamos, en cada escultura, fortaleza, monumento, bandera, insignia militar, edificios e instituciones gubernamentales. Dios está en primer lugar.

¿Qué implica tener a Dios en primer lugar? Implica sobre todo y ante todo seguir sus leyes. En Mateo 22, 36-40, un fariseo, intérprete de la ley, le pregunta a Jesús cuál era el mandamiento más importante. Jesús le respondió: Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo, de estos dos mandamientos depende TODA la ley. Entonces, por principio, como lo quisieron nuestros padres de la Patria, a estas mismas leyes deberíamos someternos hoy también.

El aborto indudablemente quebranta esta ley, sencillamente porque aniquila una criatura formada, pensada por Dios, instalada en cuerpo y alma por Él en el seno de una de nuestras mujeres dominicanas. Aniquila también al prójimo, porque el aborto, contrario al amor, rechaza a ese hijo que llevamos dentro, un rechazo que llega a ser tan grande que termina por matarlo, como se mata a un enemigo.

Pero si seguimos recorriendo la ley de Dios, el aborto no solo rompe esos dos mandamientos, quiebra también aquel que establece: “No matarás”; o aquel que pide: “No robarás”, porque roba una vida; o ese otro que indica: “No dirás falsos testimonios ni mentiras”, porque es falso y es mentira todo razonamiento y justificación a tan grave asesinato. También rompe con aquel que establece: “No codiciarás” porque cada madre que se somete a un aborto está codiciando un estado de no-embarazo/no-maternidad que ya no se posee.

El segundo lema de nuestra bandera es: Patria. ¿Cuántos habitantes de nuestro país vamos a condenarlos a no existir, a no ser contado entre los nuestros? Y, ¿cuántos de esos no hubieran sido eminentes profesionales, hombres de bien, promotores de una mejor sociedad?

Jesse Jackson, un prominente activista de derechos humanos de EU fue concebido en una violación, igual Ethel Waters, cantante y actriz, nominada a premios de Emmy y de Oscar. El actor Martin Sheen, casado con una mujer fruto de una violación, agradece infinitamente su existencia. Igual, la talentosa bailarina internacional Anita Baquedano es producto de una violaciónÖ y así tantos otros con los que pudiéramos llenar una lista que no tuviera finÖ ¿Qué hubiera pasado con nuestra sociedad, con el valioso aporte que ellos nos han proporcionado, si sus madres hubieran optado por abortarlos?

El tercer lema de nuestra bandera es: Libertad. ¿Dónde quedaría la libertad de elección de esos no nacidos? ¿Quién aboga por ellos si no somos nosotros mismos?

¿Podemos enjuiciar a un hijo porque su padre cometió un delito? ¿No es el padre el que debe encarar el juicio por sus actos? Entonces, si así lo hacemos en vida, ¿porque condenar a muerte a un fruto de una violación o incesto, cuando es el padre quien ha cometido el agravio? “Para proteger las emociones de la madre”, dirán muchos. Para ellas, justamente pareciera que en vez de poder cerrar el capítulo de la agresión recibida, este se perpetuaría a través del embarazo que sin planificarse, de un momento a otro las invadió. En realidad, es profundamente dolorosa y debilitante esta experiencia, pero el hijo engendrado ninguna culpa tiene, él en sí mismo es también víctima del mismo acto, y en esto acompaña a la madre; sin embargo, solo y abandonado por ella enfrenta la acusación y la condena que de ella misma recibe.

También se propone abortar al malformado. ¿Por qué no aniquilamos a los que quedan entonces inválidos por un accidente, por la guerra o a aquellos que pierden sus facultades después de un derrame cerebral? Como médico, son incontables las ocasiones en que veo padres que me ruegan mantenerle la vida a sus hijos en las situaciones que resultarían las más extremas y esclavizantes para ellos. “Si lo resucitamos es muy probable que su hijo quede como un vegetal, en cama, entubado y eventualmente con una traqueotomía y un tubo gástrico para alimentarse, de por vidaÖ”, les digo. La respuesta es casi universalmente un ruego insistente: “No importa, doctora, ¡sálvelo, sálvelo por favor!”. Entonces, me pregunto, ¿Por qué luchar por estos y no por aquellos?

La diferencia de los afectos nuestros entre un producto en el vientre de una madre que venga con una posible malformación, y otro que se “malforma” en vida es que a uno ya lo conocemos, y a otro apenas lo sentimos. Aquí el dicho: “Ojos que no ven, corazón que no siente” pareciera más bien una condena al que no ha nacido. Pero que la madre no haya involucrado aun los sentidos, es decir, que no haya visto, escuchado, tocado o besado al hijo de su vientre, no quiere decir que no exista. Andrea Boccelli, uno de los cantantes más importantes y notables de nuestros tiempos, agradece que su madre no lo abortara a pesar de que los médicos le indicaron que vendría con “discapacidad” después de ella sufrir una seria enfermedad durante su embarazo.

Si decidimos decirle SÍ al aborto, negaríamos las raíces que hemos honrado hasta ahora como pueblo dominicano. Bajo nuestra responsabilidad moral y cívica quedarían todas esas vidas perdidas en trágico holocausto silencioso, desde ese primer momento en que demos el permiso legal a acallar nuestra conciencia y permitirlo, hasta el mismo fin de la humanidad. Cada historia, cada vida arrebatada caerá sobre nuestras espaldas. Nos pedirán cuenta por cada bebé desechado. Ellos serán los mártires, nosotros los verdugos.

Este es nuestro país y esta es nuestra historia. Unidos rechacemos la imposición de nuevas leyes que van en contra de este principio, que nuestros fundadores y nuestra Madre Virgencita de la Altagracia han establecido y que por centenares de años nos han identificado. Somos un pueblo de valientes, un pueblo que ha roto las cadenas de la esclavitud, no nos esclavicemos ahora con la muerte, la muerte de nuestra propia gente, de nosotros mismos. No nos dejemos engañar por la razón negando el espíritu. Regalemos el privilegio de visitar este mundo a los que están aún sin voz, escondidos, anidados y en formación en el pecho de una de nuestras madres dominicanas hasta llegar a prepararse, allí protegidos, nuestro lado.



LA AUTORA ES MÉDICO PEDIATRA