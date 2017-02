CONEP dice deben investigar a todos los involucrados

Viviano de León y Juan Eduardo Thomas

Santo Domingo

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, dijo ayer que en el caso Odebrecht se debe seguir trabajando hasta que caiga todo el que esté involucrado en la entrega de sobornos para la construcción de obras públicas.

Brache expresó que, hay que seguir trabajando en el apoyo a la Procuraduría General de la República y mantenerse vigilante para que el pago de sobornos en el país, admitido por la empresa constructora tenga un final feliz para la sociedad dominicana.

El empresario agregó que todo aquel que no haya actuado en buena lid en la toma de los sobornos para la construcción de las obras tiene que responder ante la justicia.

Por otra parte, sobre las licencias postmaternidad, que a partir de hoy serán ampliadas de 12 a 14 semanas, Brache consideró que se trata de algo justo porque “cuando una madre da a luz, necesita un tiempo equis para su recuperación”.

“Nosotros vamos a cumplir con lo que determine la ley, y el Ministerio de Trabajo”, señaló el empresario.

Los empresarios dominicanos están obligados a aplicar la resolución emitida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a que el país es signatario de ese organismo y tiene que acatar todas sus decisiones.

Así lo expresó el ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, quien dijo que República Dominicana es signataria de ese acuerdo y que por lo tanto todo empleador debe cumplir con lo establecido en ese convenio.

“Nosotros somos signatarios de la OIT, la resolución 162 del organismo establece que no serán 12 semanas sino que serán 14 semanas que le toca a una mujer de licencia post natal. Si nosotros somos signatario, no es un problema de si queremos o no acogernos, es que hay que cumplir con lo establecido, o estamos en un Estado de derecho o no estamos en un Estado de derecho”, sostuvo Fadul, entrevistado en el Palacio Nacional.

El ministro de Trabajo dijo que en el país existe la institucionalidad y que por lo tanto hay que acogerse a las reglas, sin pretender violarlas.