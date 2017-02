Doctora aboga por más involucramiento del Estado en la prevención de enfermedades del corazón

Yoranmi Santiago

Santo Domingo

Febrero es el mes del corazón, un órgano vital al que no siempre las personas prestan la debida atención.

Prueba de esto es el hecho de que cada vez es más frecuente escuchar de personas menores de 45 años que sufren infartos e incluso pierden la vida a causa de estos.

Datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Patología Forense, en septiembre de 2016, arrojaron que 1,318 personas fallecieron entre 2012 y 2014 debido a enfermedades cardiovasculares, entre ellas los infartos; cifra que representa el 37% de las 5,379 autopsias realizadas por esa institución de 2013 a 2015.

A pesar de que el promedio de edad de esas defunciones fue entre los 45 y 75 años, lo cierto es que la edad de incidencia de los infartos se ha reducido y ahora se presentan en personas menores de 40.

Para la cardióloga Claudia Almonte, esto se debe a la presencia de factores de riesgo como hipertensión, colesterol elevado, tabaquismo, sedentarismo, diabetes, obesidad e ingesta excesiva de sal y azúcar en jóvenes.

Prevención

Hacer ejercicios, tener una dieta balanceada en la que no se abuse de la sal, la grasa y la azúcar son hábitos que recomienda la doctora Almonte durante entrevista con LISTÍN DIARIO.

Además de esto, aconseja hacerse anualmente el chequeo cardiovascular, no fumar y conocer el historial medico de los familiares.

Según explica Almonte, “el hombre debe hacerse una evaluación cardiovascular después de los 40 años y la mujer alrededor de la menopausia, que llega a los 50. Esta evaluación debe hacerse anualmente”.

Sin embargo, esta pauta no aplica para todos los casos.

“Si antes de esa edad tú tienes antecedentes genéticos y factores de riesgo como ser fumador, diabético, hipertenso o tienes historia familiar de muerte súbita o infarto, debes evaluarte antes de esa edad”, advierte la doctora.

Señales de alerta

Aunque generalmente se habla de los síntomas previos de un infarto, la doctora destaca que el típico cuadro de dolor de pecho, sensación de sudoración fría, palidez marcada, dolor en la boca del estómago, molestia en la mandíbula, en la espalda y en el brazo izquierdo no son la regla. Esto debido a que, según explica, no todos percibirán esas alertas.

“Existe una población, diabéticos, viejos, pacientes psiquiátricos y mujeres que no necesariamente van a percibir esos síntomas”, aclara Almonte.

Sobre el caso específico de la mujer, explica que los síntomas no se manifiestan en ellas al igual que en los hombres, lo que puede hacer que se les dé un diagnóstico equivocado.

“A veces van a la emergencia de forma tardía y no se les presta la debida atención porque la sintomatología especifica no es una sensación de dolor en el pecho sino una incomodidad que ellas no saben explicar y si no se les hace una correcta evaluación para descartar que está teniendo incluso pueden incluso despacharla”, indica Almonte.

Involucramiento del Estado

De acuerdo con esta experta, que aspira a la presidencia de la Sociedad Dominicana de Cardiología, “la situación cardiovascular en el país es crítica, no se le está prestando la debida atención por parte del Estado a la prevención cardiovascular”.

Aunque reconoce que en el país existen muy buenos centros y se brinda la atención adecuada a los casos, “no todos los ciudadanos tienen el acceso a esos buenos centros”, de ahí que abogue por mejoras al sistema de salud que garanticen que todos puedan recibir la asistencia de buenos especialistas cuando lo requieran.

Critica que en el país se desplieguen amplias campañas contra males como el dengue y la chikungunya y se deje de lado la prevención de los males cardiovasculares.

“Los mosquitos es de vez en cuando que aparecen, pero aquí la problemática cardiovascular es permanente y es desde niños que hay que tratarlos”, lamenta la doctora.

Almonte, quien entiende que la prevención cardiovascular debe iniciar desde la niñez, mediante orientaciones ofrecidas en el aula, aspira a promover este tema en caso de ganar en las elecciones convocadas para este jueves 23 de febrero.

Otro de los puntos presentes en su agenda, en caso de ganar la presidencia de la sociedad, es unir a los expertos en cardiología para juntos trabajar por mejoras en las condiciones de esos especialistas, especialmente en lo relativo a los honorarios que reciben por parte de las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS).