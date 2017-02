Paro de docencia en la UASD tiene ya 8 días; los estudiantes son los únicos perjudicados

Yoranmi Santiago

Santo Domingo

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) arriba este martes al octavo día de paro de docencia convocado por los profesores, en pleno inicio de semestre. Situación en que los únicos afectados son los 200 mil alumnos que tienen una semana perdiendo tiempo, dinero y clases.

El paro, impulsado por la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd), demanda un aumento salarial del 40% para los maestros. Igualmente, los profesores exigen mejoras en las condiciones del estudiantado, ente ellas una mejor plataforma web, cese de la sobrepoblación en las aulas, que las inscripciones cierren inmediatamente inicien los semestres, laboratorios, mobiliarios y otras necesidades que imperan en esa casa de altos estudios.

A estas demandas la rectoría universitaria ha respondido que no es posible aumentar el sueldo de los maestros debido a un déficit de 31.2 millones de pesos mensuales.

A pesar de que este déficit ha sido catalogado de “ficticio” por los huelguistas, el presidente de Faprouasd, Santiago Guillermo, dijo este lunes que están dispuestos a dejar de lado el tema salarial y volver a las aulas si la rectoría garantiza mejoras en las condiciones de los alumnos

“Si se mejoran las condiciones de los estudiantes no tenemos porqué pelear. Hay un tema de reajuste, pero este no es una condición sine qua non para que se levante el paro. La docencia está detenida porque no hay una propuesta concreta en ninguno de los aspectos”, dijo Guillermo al tiempo que aseguró que de lograrse esto podrían dejar para luego el tema del aumento.

Dijo que para este miércoles están convocando al Consejo Superior de Directiva y que de este encuentro podrían convocar al Claustro Mayor, ente facultado incluso para destituir al rector, de acuerdo con lo detallado por el dirigente gremial. Mientras tanto, el paro se mantiene.

Solo los estudiantes pierden

En medio de este conflicto están los estudiantes. Decenas de ellos marcharon la mañana de este lunes en demanda de que se inicie la docencia, suspendida por motivos que califican de “justos” a pesar de que no apoyan los métodos de lucha que han tomado los profesores.

“El paro es algo injusto porque los que estamos perdiendo somos nosotros. Pero en parte considero que sus reclamos son justos, pero deben hacerlo de otra forma, una que no nos afecte a los estudiantes”, consideró Escarla Moreno, de 19 años, estudiante del sexto semestre de Arquitectura.

Sobre lo que ha dicho Faprouasd, de que el semestre no se perderá porque de ser posible lo completarán en verano, Moreno se opone al decir que en ese tiempo aspira a dar materias para poder avanzar, algo que no será posible si sigue la suspensión de docencia.

A juicio de Rafelito Valenzuela, aspirante a la presidencia de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), tanto la rectoría como Faprouasd deben deponer sus posturas radicales, “hay que acercarse, hay que buscar un punto medio para garantizar la docencia de estos miles de estudiantes”.

“Se pueden hacer marchas y otro tipo de concentraciones que tengan la universidad en movilidad porque aquí, aunque veamos los estudiantes, la universidad está cerrada porque el fin de la universidad es formar profesionales y no se están formando y esa situación da pena”, lamentó Valenzuela.

Joel Tejada, del noveno semestre de Ingeniería Civil considera que “los reclamos por un lado son justos, porque hay muchas precariedades en la universidad, pero no apoyo el paro de docencia”, aboga por mecanismos que no vayan en perjuicio del estudiantado.

“Pienso que se pueden hacer paros en momentos específicos que no afecten a los estudiantes… puede ser asamblea entre los profesores, marcha de los estudiantes…”, dijo este uasdiano de 25 años.

Jiancarlos Santana, de 26 años, cursa también el noveno cuatrimestre de Ingeniería Civil y tilda de injusto el paro de docencia ya que, según dijo, al no ser respaldado por los maestros en su totalidad, los estudiantes no saben si ir a clases o quedarse en sus casas.

“Hay profesores que están dando clases, entonces, hay personas que vienen de lejos, y como hay maestros que están dando clases y otros que no, uno viene a adivinar”, dijo Santana.

Respuesta de los estudiantes

Tras la marcha de este lunes, los estudiantes organizan otras dos, una el martes y otra el miércoles, este último es el día que desde la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) han dado como plazo límite para que se inicien las docencias, ¿qué pasará después? no se tiene claro.

Ambiorix Rosario, quien desde 2011 preside la FED, explicó que el martes tendrán la marcha “Yo comino por la docencia para salvar la UASD”, el miércoles habrá otra caminata a la que han denominado “Las rezadoras por la UASD”.

“Vamos a entregarle un documento al rector, al Consejo Universitario y a Faprouasd para que levanten este paro abusador, inconstitucional que está lesionando a más de 200 mil estudiantes”, explicó Rosario.